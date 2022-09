TV Stockdorf auf Kurs – aber die Defensive wackelt

Es war ein gelungener Sonntag für die Fußballer des TV Stockdorf. Während die B-Klassen-Reserve sich mit einem 5:1-Sieg beim Gautinger SC für die 2:3-Hinspielniederlage revanchierte, feierte die erste Mannschaft in der A-Klasse Zugspitze 4 einen ebenso deutlichen 5:1-Sieg bei Aufsteiger SC Weßling II.

Stockdorf – Nach ordentlichem Saisonstart hatte das Team von Trainer Sven Jäkel eine Woche zuvor beim 4:5 gegen den neuen Spitzenreiter 1. SC Gröbenzell II die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Wer aufsteigen wolle, dürfe so ein Spiel nicht verlieren, hatte Co-Trainer Ali Ünal anschließend gehadert. Doch nun ist der TVS offenbar wieder auf Kurs. Nach sechs von zwölf Spielen vor der Winterpause stehen die Stockdorfer Fußballer auf Rang drei und würden sich damit für die Aufstiegsrunde qualifizieren.

Mit dem 5:1-Erfolg in Weßling haben die Stockdorfer gezeigt, dass mit ihnen weiterhin zu rechnen ist. Es war auch ein Zeichen an die Konkurrenz aus Puchheim, Wörthsee oder Gröbenzell. Schließlich geht es vorne eng zu, und keine einzige Mannschaft kam bisher ohne Niederlage aus.

Nach der wilden 4:5-Pleite gegen Gröbenzell II präsentierte sich die Defensive am Sonntag gegen die Weßlinger Reserve allerdings noch immer nicht ganz sattelfest. Die Gäste ließen im ersten Durchgang eine hundertprozentige Ausgleichschance zu, und nach dem Seitenwechsel musste Andre Grimm auch noch einen von ihm selbst verursachten Strafstoß parieren. Mal wieder ein Spiel zu Null zu gewinnen, würde der Mannschaft sicher guttun.

Zwei ganz entscheidende Spiele haben die Stockdorfer nun vor der Brust. Heute Abend reisen sie zum SV Puchheim (Krautgartenweg, Anpfiff 19.30 Uhr). Sollten sie die Oberhand behalten, würden sie die Tabellenführung übernehmen. Am darauffolgenden Dienstag steht bereits das Rückspiel gegen denselben Gegner an. Mit zwei Siegen könnte der TVS seine Aufstiegsambitionen untermauern. Bei zwei Niederlagen würde Puchheim hingegen vorbeiziehen, und die Aufstiegsrunde wäre in ernster Gefahr. (te)