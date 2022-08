TV Stockdorf verliert letzten Test - Jäkel hofft auf Rückkehr von Scheuboeck und Sliwka-Seoane

Lukas Vielhuber brachte den TV Stockdorf gegen den TSV Erling-Andechs mit 1:0 in Führung. Foto: fupa © fupa

A-Klassist TV Stockdorf hat eine Woche vor dem Saisonstart eine ordentliche Generalprobe abgeliefert.

Stockdorf - Gegen den Kreisklassen-Aufsteiger TSV Erling-Andechs schnupperten die Fußballer von Trainer Sven Jäkel am Sonntagnachmittag an einem Sieg, verloren aber am Ende nur knapp mit 3:4 (2:1). „Wir hatten einige Ausfälle, haben ein paar Spieler geschont und haben auch einige aus der zweiten Mannschaft eingesetzt.

Dafür haben wir gegen einen höherklassigen Gegner recht ordentlich mitgehalten“, sagte Jäkel. Lukas Vielhuber brachte die Gastgeber in Führung (17.), und nach dem Ausgleich für Erling-Andechs durch Jakob Sontheim (24.) gelang Kadir Sadovic die perfekte Antwort (39.). Nach dem Seitenwechsel hatten jedoch die Erlinger die Oberhand: Armin Bandowski (50.), erneut Sontheim (73.) und Johannes Gawellek (79.) trafen für die Gäste, ehe Luca Dachgruber kurz vor Spielende noch einmal auf 3:4 verkürzen konnte (81.). Bitter waren für Stockdorf allerdings die Verletzungen von Torwart David Sliwka-Seoane und Rechtsverteidiger Christoph Scheuboeck. Jäkel: „Hoffentlich bekommen wir sie bis nächste Woche fit.“ (te)