TV Stockdorf hält an Jäkel fest: „Ich freue mich, dass der Verein mir die Zeit gibt“

Von: Michael Grözinger

Sven Jäkel bleibt Trainer beim TV Stockdorf. © TVS

Der TV Stockdorf setzt die kommende Saison weiterhin auf Sven Jäkel als Trainer. Der TV wird am kommenden Donnerstag in die Vorbereitung starten.

Stockdorf – Für Sven Jäkel war es selbstverständlich, dass er als Fußballtrainer der ersten Herren des TV Stockdorf weitermacht. „Warum auch nicht?“, fragt der 38-Jährige rhetorisch. Weil auch der Verein mit dem Chefcoach und seinem Co-Trainer Helmut Mayerhofer weitermachen wollte, war die Einigung reine Formsache.

Sven Jäkel genießt Vertrauen des TV Stockdorf: „Ein Umbruch braucht natürlich Zeit“

In einer Sommerpause, in der auch im Würmtal wieder einige Vereine die Verträge mit ihren Trainern nicht verlängerten, ist Jäkel froh, dass der TVS weiterhin von ihm überzeugt ist, wenngleich seine erste Saison an der Maria-Eich-Straße nicht durchgehend nach Wunsch verlief. Die Stockdorfer verpassten nach der Herbstrunde knapp den Sprung in die Meisterrunde und kämpften daher in der zweiten Saisonhälfte in der Abstiegsrunde nur um den Klassenerhalt – der wiederum nie wirklich gefährdet war.

„Ein Umbruch braucht natürlich Zeit“, sagt Jäkel, dem vor der Saison ein Großteil der erfahrenen Spieler weggebrochen war. „Ich freue mich, dass der Verein mir die Zeit gibt.“ Am kommenden Donnerstag will der Trainer mit seinen A-Klasse-Fußballern wieder in den Trainingsbetrieb zurückkehren.

Tobias Wagner fehlt wegen Auslandsstudium – Luis Feldhäusers Zukunft beim TV noch unsicher

Nicht mehr dabei sein wird dann mit Tobias Wagner ein weiterer langjähriger Spieler der ersten Mannschaft, der zum Studieren ins Ausland geht. Der Verbleib von Luis Feldhäuser ist zudem unsicher. Dafür rücken einige hoffnungsvolle U19-Spieler nach, und zwei externe Interessenten, mit denen Jäkel in den vergangenen Wochen Kontakt hatte, kommen zum Probetraining vorbei. So ganz frei vom Fußball hat sich der Coach nämlich nicht genommen. „Als Trainer hat man nie wirklich Sommerpause“, sagt Jäkel schmunzelnd.

Und weil er die Zusage für ein weiteres Jahr beim TVS bereits zuvor in der Tasche hatte, konnte er Zeit in die Suche nach Verstärkungen investieren und in die Erstellung von Vorbereitungs- und Trainingsplänen. „Man versucht natürlich, sich ein bisschen vom Fußball zurückzuziehen, aber man ist schon beschäftigt“, stellt Jäkel klar. So ein Umbruch vollzieht sich schließlich nicht von alleine.