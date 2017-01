Valentin de la Motte über Rückkehr zu Neuried: "Wieder mit alten Kumpels kicken"

TSV Neuried - Nach viereinhalb Jahren verlässt Valentin de la Motte den SV Heimstetten. Er wechselt zurück an die alte Wirkungsstätte TSV Neuried.

Das war es erstmal mit dem höher klassigen Fussball für Valentin de la Motte. Nach 125 Spielen für den SV Heimstetten, darunter 96-Mal in der Regionalliga Bayern, wechselt der 26-jährige Innenverteidiger zum TSV Neuried. Seine Beweggründe erklärt er in einem kurzen Interview.

Servus Valentin, du verlässt den Bayernligisten SV Heimstetten in der Winterpause und wechselst in die Bezirksliga. Was sind die Gründe für deinen Wechsel?

Es sind berufliche Gründe. Ich bin auf der Zielgerade meines Studiums. Derzeit schreibe ich meine Masterarbeit und arbeite nebenbei als Werksstudent. In der nächsten Zeit liegt der Fokus auf dem Studium und meiner beruflichen Zukunft. Der Aufwand in der Bayernliga zu spielen, ist dafür einfach zu groß.

Wieso ausgerechnet zu deinem alten Verein, dem TSV Neuried?

Ich habe vor meiner Zeit in Heimstetten bereits in Neuried gespielt und habe dort viele Freunde. Mit Lenny Hasenbeck hatte ich in den letzten Jahren regelmäßig Kontakt. Wenn ich mit dem Fussball mal etwas zurückschrauben möchte, war es klar, dass dass ich immer zum TSV Neuried zurückkehren kann. Dort kann ich jetzt wieder mit alten Kumpels kicken.

Du hast in der Regionalliga gegen Teams wie FC Bayern, 1860 München und FC Augsburg gespielt. Hast du damit jetzt abgeschlossen, oder möchtest du irgendwann wieder höher klassig spielen?

Ich habe es mir abgewöhnt von vornherein etwas auszuschließen, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das schwer sagen. Das war schon richtig geil an der Regionalliga, dass du diese Mannschaften als Gegner hattest. Jetzt kommt aber auch langsam die Zeit, in der andere Dinge wichtiger werden. Zum Beispiel im Sommer in den Urlaub zu fahren. Und wenn wir mal ehrlich sind. Es ist egal wie die Gegner heißen. Wenn ich auf dem Platz stehe, will ich auch gewinnen.

Das Gespräch führte Manuel Kraus

Quelle: fussball-vorort.de