„Aufgabe erfüllt“: Vater-Sohn-Gespann Taner und Efecan Ölmez hören in Neuried auf

Der TSV Neuried II muss sich einen neuen Trainer suchen. Taner und Efecan Ölmez legen ihr Amt im Sommer nieder. In der Tabelle steht das Team im Mittelfeld.

Neuried – Bei der zweiten Herrenmannschaft des TSV Neuried, die vereinsintern unter dem Namen U23 fungiert, hat es in den vergangenen Jahren einige Trainerwechsel gegeben. Auch in der kommenden Spielzeit wird wieder ein neues Trainerteam die Geschicke bei den Kreisklasse-Fußballern leiten.

Efecan Ölmez (Trainer TSV Neuried U23) über Vater Taner: „Braucht erst einmal eine Pause“

Das aktuelle Gespann, bestehend aus Taner Ölmez und Sohn Efecan Ölmez, wird nach einer Saison im Sommer aufhören. Wer ab Juli an der Seitenlinie steht, ist derzeit noch offen. „Wir sind noch auf der Suche nach einem Nachfolger“, verkündet Fußballabteilungsleiter Martin Trissler.

„Mein Vater war jahrelang Trainer und braucht jetzt erst einmal eine Pause“, erklärt Efecan Ölmez den Rückzug. Er selbst, der aktuell auch noch die U17-Junioren des TSV Neuried trainiert, werde sich voraussichtlich zukünftig auf eine Mannschaft konzentrieren. Welche das ist, stehe zwar noch nicht fest, das Traineramt bei der U23 werde er aber nicht weiter ausüben.

Noch ist die Saison nicht abgeschlossen, zwei Spieltage vor Saisonende lässt sich aber festhalten, dass die Neurieder Kreisklasse-Elf zumindest tabellarisch eine recht ruhige Saison hinter sich hat. Während die dritte Mannschaft den Abstieg in die B-Klasse antreten muss und die erste Mannschaft in der Bezirksliga zumindest noch um den Ligaverbleib kämpft, ist beim Ölmez-Team bereits seit Wochen klar, dass weder nach oben noch nach unten viel passieren wird.

Eigene Mannschaft beim TSV Neuried II geformt: „Wir sehen unsere Aufgabe damit als erfüllt an“

Aktuell belegt die Mannschaft mit 27 Punkten Rang neun in der Kreisklasse 3. Der Vorsprung auf Abstiegsplatz 13 beträgt zehn Punkte, der Rückstand auf Relegationsrang zwei sogar 27 Zähler. Noch zwei Punkte fehlen den Grün-Weißen, um das Ergebnis aus der Vorsaison zu erreichen.

Bei der Bewertung der Spielzeit sieht Efecan Ölmez aber nicht nur die Punkteausbeute als entscheidend an. Schon im Sommer hatte er betont, das oberste Saisonziel sei es, eine eigenständige Mannschaft zu bilden. Schließlich war das U23-Team in den vergangenen Jahren oft auf Unterstützung angewiesen gewesen. „Das haben wir geschafft. Wir sehen unsere Aufgabe damit als erfüllt an“, sagt der Coach nun. Zwar zähle die Mannschaft nicht zu den Topteams in der Kreisklasse, habe sich allerdings als Team gefunden.

In der Tat gelang es dem Vater-Sohn-Gespann, neben den erfahrenen Benedikt Danquah und Ferdinand Vetterl einen Kern an jungen Spielern zu bilden, die nahezu in jeder Woche zum Einsatz kamen. Zudem konnten einige Kicker über Einsätze in der Kreisklasse an den Bezirksliga-Kader herangeführt werden, etwa Mario Vrbica oder Mahdi Nabizadeh. In der kommenden Saison soll sich die Mannschaft noch weiter verjüngen. Voraussichtlich stößt gut ein Dutzend Spieler des Jahrgangs 2004 aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich des TSV Neuried, viele von ihnen dürften zunächst in der U23 spielen.