70 Minuten mindestens auf Augenhöhe: TSV Neuried unterliegt effektivem VfL Denklingen

„Es tut sehr“: Sagt Neuried-Coach Hrgovic über die am Ende deutliche Pleite gegen den VfL Denklingen. © Dagmar Rutt

Das Ergebnis spricht eine klare Sprache. Mit 5:2 (2:1) hat sich Aufstiegsanwärter VfL Denklingen am Samstag im Bezirksliga-Duell gegen den im neuen Jahr noch sieglosen TSV Neuried durchgesetzt.

Neuried – Die Kräfteverhältnisse auf dem Denklinger Kunstrasenplatz waren aber bei weitem nicht so eindeutig wie das Resultat: 70 Minuten lang präsentierten sich die Gäste mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht gar einen Tick besser.

Dass Neuried am Ende dennoch ohne Punkte nach Hause fuhr, lag vor allem an der zu hohen Fehlerquote – und an der Effektivität der Gastgeber.

„Es tut sehr weh. Aber wir müssen auf den ersten 70 Minuten aufbauen“, sagte TSV-Trainer Josip Hrgovic anschließend. Nach gerade einmal fünf Minuten verdribbelte sich Außenverteidiger Florian Hessenberger und verursachte einen unnötigen Freistoß. Bei diesem ließ die Neurieder Hintermannschaft Denklingens Lukas Greif sträflich frei, der traf per Direktabnahme zum 1:0 (7.). Nur fünf Minuten später leisteten sich die Gäste einen weiteren Ballverlust, Denklingen erhöhte durch Kapitän Armin Sporer auf 2:0.

Anschließend wurde Neuried in seinen Kombinationen jedoch immer sicherer und kam durch einen direkt verwandelten Freistoß von Alpay Uslu zum verdienten Anschlusstreffer (20.). Keine Minute später wurde Lasse Wippert nach traumhaftem Zuspiel von Uslu im gegnerischen Strafraum gefoult, doch Maximilian Schwahn scheiterte mit dem fälligen Strafstoß an VfL-Keeper Manuel Seifert. Die Gäste hatten weitere gute Möglichkeiten, belohnten sich aber erst nach dem Seitenwechsel: Nachdem Seifert einen Freistoß hatte abklatschen lassen, landete Uslus Nachschuss über Umwege im Tor (51.).

Mindestens ein Punktgewinn schien möglich, aber am Ende setzte sich doch noch der Favorit durch. Erst wurde Thomas Maier wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen, und beinahe im direkten Gegenzug der bis dahin unauffällige Simon Ried freigespielt. Der umkurvte TSV-Keeper Markus Bever, den Vertreter des verletzten Kapitäns Konstantin Kühnle, und schob ins leere Tor zum 3:2 ein. Kurz darauf erzielte Ried mit einem frechen Heber aus gut 30 Metern sein 24. Saisontor (78.), und Johannes Greif setzte mit einem Schuss in den Winkel den Schlusspunkt (86.).

VfL Denklingen – TSV Neuried 5:2 (2:1)

VfL Denklingen: Seifert; Kirchbichler, Waibl, To.Ried, Schilcher - L.Greif, Hemkendreis (67. J.Greif), Stahl, Schelkle - S.Ried (88. Schiessl), Sporer (C, 75. Tim Ried).

TSV Neuried: Bever; F.Hessenberger, Püseli (75. D.Ralic), Begaj, Nitzl (C, 46. M.Pösl); Maier, Ralic, Legrand, Wippert (73. Fischer) - Uslu (72. Kaspar), Schwahn.

Tore: 1:0 L.Greif (7.), 2:0 Sporer (12.), 2:1, 2:2 Uslu (20., 51.), 3:2 S.Ried (70.), 4:2 S.Ried (78.), 5:2 J.Greif (86.)

Bes. Vorkommnis: Seifert pariert Foulelfmeter von Schwahn (22.)