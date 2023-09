„Waren hinten zu schläfrig“: Gräfelfing Reserve verliert Tor-Festival gegen Espanol München

Spielertrainer Marcel Konarski und Gräfelfing II verloren deutlich gegen den FC Espanol München. © TSV Gräfelfing

In einer torreichen Partie hatte Gräfelfing II gegen den FC Espanol Barcelona das Nachsehen. Das lag vor allem an der Anfälligkeit in der Defensive.

Der TSV Gräfelfing II hat die nächste hohe Niederlage kassiert. Beim FC Espanol München musste das Team von Spielertrainer Marcel Konarski eine 3:7-Pleite einstecken. „Wir haben gut mitgehalten, aber waren hinten ein bisschen zu schläfrig“, sagte Konarski. Die Gastgeber gingen früh in Führung, doch Michael Freiberger gelang nach einem Einwurf per Kopf der Ausgleich.

Nach einer halben Stunde verwertete Paul Geißler ein Zuspiel von Julian Burger zum 2:1. Doch noch vor der Pause drehten die Münchner das Spiel wieder, nach dem Seitenwechsel legten sie nach (59., 68.). Anschließend war der Gräfelfinger Widerstand gebrochen. Immerhin gelang dem A-Jugendlichen Adrian Evers nach einer feinen Einzelaktion noch das zwischenzeitliche 3:5. (te)

KREISKLASSE 4

FC Espanol München – TSV Gräfelfing II 7:3 (3:2) TSV Gräfelfing II: Kursawe; Konarski, Keller, Pereira, Papesch, Lippert (C), Geißler, Burger, Evers, Freiberger, Serra; Kollo, Schöberl, Dötsch

Tore: 1:0 Rennola (13.), 1:1 Freiberger (19.), 1:2 Geißler (31.), 2:2 Cordero (43.), 3:2 Iborra (45.+3), 4:2 Rennola (59.), 5:2 Pino (68.), 5:3 Evers (79.), 6:3 Cordero (84.), 7:3 Rennola (90.+4/FE)

A-KLASSE 4

Stockdorf knapp am ersten Punkt vorbei

Der TV Stockdorf wartet nach drei Saisonspielen noch immer auf den ersten Punkt. Beim SV Puchheim war es zumindest knapp. „Es hätte auch andersrum ausgehen können, aber Kleinigkeiten haben den Unterschied gemacht“, sagte Trainer Sven Jäkel nach dem 3:4. Im ersten Durchgang ging Puchheim zweimal in Führung, Mike Eimer und Michael Mayerhofer gelang jeweils der Ausgleich. Die Gastgeber kamen besser aus der Pause und trafen doppelt. Die Stockdorfer hatten noch Möglichkeiten. Korbinian Halmichs Abschluss kratzte ein Puchheimer von der Linie. Erst in der 90. Minute gelang Carlos Fickert der Anschluss. te

SV Puchheim – TV Stockdorf 4:3 (2:2) TV Stockdorf: A.Grimm; Halmich, Scheuböck, Knapik, Mayerhofer, Wallner (C), Große, Fischer, K.Grimm, Dachgruber, Eimer; Ziegler, Baark, Vielhuber, Fickert

Tore: 1:0 Cosenza (10.), 1:1 Eimer (20.), 2:1 Angler (32.), 2:2 Mayerhofer (45.+2), 3:2 Paszkiewicz, 4:2 Iwanow (55.), 4:3 Fickert (90.)

Zeitstrafe: Cosenza/Puchheim (60.)