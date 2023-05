TSV Neuried III nach A-Klasse-Abstieg am Scheideweg: Warnung vor dem Negativ-Durchmarsch

„Es kann auch ganz schnell noch eine Liga tiefer gehen“, sagt Neurieds Trainer Tobias Rehse und erinnert an 2017. © Dagmar Rutt

Seit Sonntag ist es amtlich: Die dritte Herrenmannschaft des TSV Neuried steigt aus der A-Klasse ab.

Neuried – Am spielfreien Wochenende der Neurieder fuhr Konkurrent Sportfreunde Pasing einen 7:2-Erfolg gegen die Reserve des FC Neuhadern ein und baute den Vorsprung auf die auf dem vorletzten Rang postierten Grün-Weißen auf elf Punkte aus. Angesichts von nur noch drei ausstehenden Partien ist der Rückstand nicht mehr aufzuholen.

Zwar überraschte es TSV-Trainer Tobias Rehse durchaus, dass die Pasinger zuletzt gleich zwei Kantersiege in Folge einfahren konnten, der Abstieg an sich hatte sich aber schon seit Monaten abgezeichnet. „Natürlich ist es bitter, wenn es dann rechnerisch endgültig ist. Aber eigentlich wussten wir es ja schon länger“, sagt Rehse.

Angesichts von lediglich elf Punkten aus bisher 19 Partien bestehen wenig Zweifel daran, dass der Abstieg verdient ist. Dennoch sagt der langjährige Coach der Neurieder Dritten: „Es wäre vermeidbar gewesen.“ In ihrer ersten A-Klasse-Saison nach dem Aufstieg hatte die Mannschaft noch recht souverän als Siebter die Klasse gehalten, war schon zur Winterpause so gut wie gerettet. In dieser Spielzeit hingegen lief es von Beginn an nicht rund.

Das Hauptproblem war für Rehse die mangelhafte Trainingsbeteiligung. Immer wieder musste er Einheiten absagen, manchmal stand er auch vor wichtigen Spielen mit nur vier Leuten auf dem Trainingsplatz. Schon zur Winterpause sah es in der Tabelle recht düster aus, der nötige Ruck im Team für eine Trendwende blieb jedoch aus. Rehse ist sich sicher: „Mit einer höheren Trainingsbeteiligung hätten wir die Klasse halten können.“

Weitere Faktoren kamen erschwerend hinzu. So musste die Mannschaft in mehreren Spielen ohne gelernten Torwart auskommen, und auch das Niveau in der A-Klasse empfand Rehse als höher als in der Vorsaison. Damals holte etwa die Reserve des SV Laim gerade einmal sieben Punkte. Der Part des Serien-Verlierers blieb diesmal dem ESV München II und den Neuriedern vorbehalten. In einzelnen Phasen zeigte die TSV-Mannschaft immer wieder ihre Klasse auch gegen in der Tabelle besser postierte Teams, am Ende zog sie aber – wohl auch wegen mangelnder Fitness und Eingespieltheit – meist den Kürzeren.

Noch ist unklar, wie es in der kommenden Spielzeit weitergeht. „Eigentlich möchte ich schon weitermachen. Aber wenn es weiter so läuft, dann fehlt auch mir die Motivation“, stellt Rehse klar. Er werde sich nach Saisonende mit seinen Spielern zusammensetzen und abfragen, mit wem er für die kommende Saison planen kann. Zwar stehen um die 20 Leute im Kader, bei vielen von ihnen mangelt es laut dem Trainer jedoch an der Zuverlässigkeit. „Natürlich sind wir eine dritte Mannschaft, und es ist klar, dass es anders zugeht als in der Ersten. Aber es ist immer noch Vereinsfußball, wir spielen nicht in einer Hobby-Liga“, sagt der 35-Jährige. Er glaubt nicht, dass die Mannschaft in ihrem aktuellen Zustand zwangsläufig ein Kandidat für den Wiederaufstieg ist. Im Gegenteil: „Es kann auch ganz schnell noch eine Liga tiefer gehen. Das hat die Neurieder Dritte auch schon erlebt“, warnt Rehse. (te)