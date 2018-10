„Warum spielt ihr überhaupt Fußball?“: Tacheles bei den Wölfen

Sterr nicht mehr im ersten Team

Nach einer internen Krisensitzung ist der TSV Gräfelfing gefordert. Den guten Vorsätzen müssen bei der DJK Pasing jetzt auch Taten folgen.

Gräfelfing– Während der Spielpause gab es beim TSV Gräfelfing einiges aufzuarbeiten. Zunächst führte Bernd Gegenfurtner seinen Spielern ein neunminütiges Video von der 0:5-Klatsche gegen den MTV München vor. „Das sieht schlimm aus“, sagte der Trainer. Zwei Tage später setzte er noch eine gemeinsame Aussprache von Spielern, Übungsleitern und Funktionären an. Gegenfurtner sprach Tacheles und stellte sogar seinen Job zur Disposition. „Ich habe mich selbst infrage gestellt“, räumte der Trainer ein. Die Mannschaft nahm jedoch die Verantwortung für den indiskutablen vorletzten Tabellenplatz in der Kreisliga 2 auf die eigene Kappe.

Die Selbsteinsicht, dass es in den vergangenen Wochen am Grundsätzlichen fehlte, war groß. „Warum spielt ihr überhaupt Fußball?“, fragte der Coach seine Akteure. Die Antwort gaben sie am vergangenen Dienstag und Donnerstag. Mit bis zu 16 Spielern konnte Gegenfurtner endlich wieder vernünftig arbeiten. „Wenn alle gut mitziehen, funktioniert es“, sagt er. Einen Neustart möchten die Wölfe bereits am Sonntag auf der Bezirkssportanlage an der Agnes-Bernauer-Straße gegen die DJK Pasing hinlegen (15 Uhr).

Das wird nicht einfach, weil der Mannschaft gegen den starken Tabellensechsten wieder wichtige Leistungsträger fehlen. Milan Osmanovic fällt nach seinem Handbruch noch länger aus, ebenso Christian Karg, dessen Kniebeschwerden nicht abgenommen haben. Freigestellt vom Dienst in der ersten Mannschaft wurde Philip Sterr. Der Stürmer ist momentan beruflich und privat so stark eingespannt, dass er keine Zeit mehr zum Training findet. Und so plagte er sich ohne die nötige Fitness und den richtigen Spaß durch die vergangenen Partien. „Die Mannschaft ist zur Zeit nicht in der Lage, einen Philip Sterr mit durchzuschleppen“, stellt Gegenfurtner klar. Er habe handeln müssen.

Aus den letzten sieben Begegnungen vor der Winterpause strebt der Trainer mindestens zwölf Punkte an, um die Abstiegszone zu verlassen. Das wird nicht einfach. „Wir müssen schauen, dass wir unsere Ordnung halten und viel Leidenschaft zeigen.“ Gegenfurtner verlangt Disziplin und Wille von seinem Team, das jetzt liefern muss.