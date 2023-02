Wichtig für die Moral: Gräfelfing gelingt im Testspiel gegen Utting der erste Erfolg

Von: Stefan Reich

Engagiert, aber ohne Abschlussglück: Gräfelfings Angreifer Philip Sterr (2.v.r) im Duell mit Uttings Schlussmann Marius Fröhlich. Foto: MichAel Schönwälder © MichAel Schönwälder

Nach einer Flaute im Trainingsbetrieb kehrt der TSV Gräfelfing stärker zurück und holt sich gegen den TSV Utting den ersten Sieg der Vorbereitung ein

Gräfelfing – In der Faschingswoche herrschte, wie bei vielen Mannschaften, auch beim TSV Gräfelfing ein wenig Flaute im Trainingsbetrieb. Doch zum Testspiel am Samstag gegen den TSV Utting standen dann 15 Spieler bereit. Und die zeigten beim 1:0-Heimerfolg, dass sie bereit sind, für den Start in die Restrunde der Kreisliga München 2. Die beginnt für die Gräfelfinger mit dem Derby gegen den SV Planegg-Krailling.

„Da ist es schon wichtig, dass man auch in den Testspielen vorher schon zeigt, dass der nötige Biss da ist“, sagt Andreas Gries. Und den habe man gesehen, befand der Routinier, der auch am Samstag von Anfang an auf dem Platz stand.

Nach gut einer Stunde ging Gries dann vom Feld und machte Platz für Kai Kollo. Der Gräfelfinger Torwart, dessen Platz zwischen den Pfosten wegen einer Fingerverletzung Trainer Sascha Polecki eingenommen hatte, kam als rechter Außenverteidiger zum Einsatz und verwandelte dann in der 73. Spielminute einen Elfmeter zum entscheidenden 1:0. „Der Sieg war war wichtig für die Moral“, sagte Gries mit Blick auf das deutliche 0:5 im ersten Testspiel gegen den Bezirksligisten SC Unterpfaffenhofen-Germering zwei Wochen zuvor.

Trainer Polecki rotiert alle seine Spieler auf verschiedene Positionen – Mit Erfolg

Dennoch hatte gegen Utting nicht das Ergebnis oberste Priorität. Trainer Polecki wollte seine Spieler auf unterschiedlichen Positionen sehen. Und so wurde munter gewechselt. Alle Ersatzspieler kamen zum Einsatz und auch auf dem Feld wurden immer wieder Positionen getauscht und verschiedene Formationen getestet. Dennoch gelang es, die Gegner in Schach zu halten und einige Torchancen herauszuspielen. „Der Sieg war verdient“, fand Trainer Polecki.

Nicht im Einsatz war Kapitän Simon Edelmann. Er laboriert an einer Knieverletzung. Sonst aber steht Polecki sein Kader in den kommenden Wochen zur Verfügung. Noch ein weiteres Testspiel beim TSV Moosach-Hartmannshofen ist geplant. Das erste Punktspiel gegen den SVP steigt am 18. März. sr