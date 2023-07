„Wir sind auf einem guten Weg“ – Planegg holt Kantersieg gegen Kreisliga-Aufsteiger Olympiadorf

Von: Michael Grözinger

Zufrieden mit der Entwicklung: Planeggs neuer Trainer Pero Vidak beim 7:2-Sieg seiner Elf. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Im Duell zweier Fußball-Kreisligisten gewannen die Schwarz-Blauen zu Hause gegen den SV Olympiadorf München mit 7:2.

Planegg – Mit der Entwicklung in den ersten Wochen der Sommervorbereitung ist Pero Vidak zufrieden. „Wir sind auf einem guten Weg und integrieren die neuen Spieler immer besser in unser Team und das System“, sagte der Trainer des SV Planegg-Krailling nach dem erfolgreichen Testspiel am Sonntag.

Dass sich die diversen Neuzugänge bereits wohl in Planegg fühlen, ließ sich auch an der Torschützenliste ablesen: Nachdem mit Kapitän Stefanos Bavas ein langjähriger Planegger per Doppelpack die 2:0-Führung für die Hausherren besorgt hatte, stellten Valentino Gavric (34., 41.) und zwischendrin Hrvoje Rizvanovic auf 5:0. Beide sind erst seit wenigen Wochen im Würmtal. Die Gäste, Aufsteiger aus der Kreisklasse, gaben sich aber nicht auf und heimsten dafür ein Lob von Vidak ein – und sie belohnten sich mit dem jeweiligen Schlusspunkt beider Halbzeiten: Zwei Minuten vor der Pause traf Ferdinand Wieberneit zum 1:5, in der 63. Minute besorgte der 21-Jährige mit seinem zweiten Tor den Endstand. Zuvor hatten Planeggs Co-Spielertrainer Martin Bauer und mit Mario Simic ein weiterer Neuzugang des SVP auf 7:1 erhöht.

„Es war ein guter Test“, resümierte Vidak nach der Partie. „Wir waren gut im Gegenpressing, so sind schöne Spielzüge entstanden.“ Dass Ludwig Wallner in der 70. Minute nach einem Wortgefecht mit seinem Gegenspieler noch eine Zeitstrafe kassierte, verbuchte sein Coach unter „Lernprozess“. (mg)