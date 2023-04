Woche der Wahrheit für TSV Neuried

Die Hoffnung auf einen Punktgewinn gegen 1. FC Garmisch-Partenkirchen lebt bei Neurieds Trainer Daniel Dörfler. F.: dr © Dagmar Rutt

Innerhalb von sieben Tagen bestreitet der TSV Neuried drei entscheidende Spiele im Rennen um den Klassenerhalt. Zum Auftakt kommt Spitzenreiter 1. FC Garmisch-Partenkirchen ins Würmtal.

Neuried – Nach der Englischen Woche ist vor der Englischen Woche: Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried haben im Moment ein straffes Programm zu absolvieren. Nach der erfolgreichen Sieben-Punkte-Woche mit Punktgewinnen gegen den TSV Großhadern (4:1), beim SV Bad Heilbrunn (1:1) und beim FC Hellas München (3:1) hatten sie zuletzt immerhin eine volle Trainingswoche zur Verfügung. Doch nun stehen erneut drei Spiele innerhalb von kurzer Zeit an: Den Anfang macht das Heimspiel gegen Spitzenreiter 1. FC Garmisch-Partenkirchen am Karsamstag (14 Uhr, Am Sportpark), gefolgt vom Flutlichtspiel gegen den Tabellensechsten 1. FC Penzberg am Mittwochabend (20 Uhr) und dem Kellerduell beim SC Unterpfaffenhofen-Germering am kommenden Samstag (15 Uhr).

TSV-Trainer Daniel Dörfler weiß um die Wichtigkeit der Woche, aber auch um die körperliche Belastung. „Gerade bei den länger verletzten Spielern muss man mit etwas Feingefühl vorgehen. Wir wollen nicht wieder fünf Verletzte auf einmal bekommen“, sagt er. Am Samstag definitiv fehlen werden Angreifer Maximilian Schwahn (Adduktorenprobleme) und Nikolas Kellner (krank).

Insgesamt hofft der Trainer auch in den nächsten Spielen auf eine Weiterentwicklung seiner Mannschaft. „Wir versuchen, an unserem Spiel zu arbeiten.“ Dazu gehöre auch eine gewisse Gier in den Offensivaktionen. „Das Ziel muss sein, aus jedem Angriff etwas herauszuholen, und sei es ein Einwurf oder Eckball“, sagt Dörfler.

Nachdem sie die direkten Abstiegsplätze bereits verlassen haben, ist für die Neurieder nun das nächste Ziel das Erreichen der Nichtabstiegszone. Dies könnte schon an diesem Wochenende gelingen. Die Voraussetzung dafür: Der Tabellenzwölfte FC Hellas (26 Punkte) müsste beim SV Raisting verlieren und die auf Relegationsplatz 13 postierten Neurieder (23 Punkte) gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen gewinnen. Allerdings wäre ein Neurieder Sieg am Samstag eine große Überraschung. Garmisch-Partenkirchen ist der unangefochtene Dominator der Bezirksliga Süd, führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung vor der SpVgg 1906 Haidhausen souverän an. In der kompletten Spielzeit hat der Landesliga-Absteiger erst ein Spiel verloren, und das liegt nun schon fast acht Monate zurück (1:3 beim TSV 1865 Murnau am 10. August 2022). Das Team von Trainer Florian Heringer stellt mit 62 Toren in 22 Spielen die beste Offensive der Liga, verfügt mit Moritz Müller (21 Tore) über den besten Torschützen und stellt mit gerade einmal 19 Gegentreffern auch die beste Defensive.

Bei der 0:6-Auswärtsniederlage im Hinspiel war die Übermacht des Favoriten deutlich erkennbar. Doch das erneute Aufeinandertreffen findet angesichts des Neurieder Aufwärtstrends unter anderen Voraussetzungen statt. Zudem schwächelten die Gäste zuletzt etwas. „Das wird ein komplett anderes Spiel“, betont Dörfler, der sich sehr auf die Partie freut. Er sagt: „Es ist ein Geschenk für uns, gegen eine so gute Mannschaft zu spielen.“