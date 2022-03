Wölfe genervt und wütend

Von: Christian Heinrich

Bereits neunmal schlug es in den drei Spielen nach der Winterpause im Kasten von Torhüter Kai Kollo ein. © Dagmar Rutt

Auch nach der Winterpause kassiert der TSV Gräfelfing einfach zu viele Gegentore. In den letzten drei Spielen klingelte es neunmal im Kasten von Keeper Kai Kollo.

Gräfelfing – Unter der Woche lag eine seltsame Spannung über dem Sportgelände der Hubert-Reißner-Straße. „Man hat gemerkt, dass die Spieler genervt sind“, stellte Sascha Polecki fest. Der Trainer des TSV Gräfelfing sprach sogar von einer „ordentlichen Wut“, die den einen oder anderen Fußballer nach der 3:4-Pleite gegen den FC Anadolu beseelt habe. Eigentlich hätten die Wölfe die Partie gegen den Tabellenachten gewinnen müssen. Sie führten anfangs mit 2:0, schafften später den Ausgleich zum 3:3 und verzeichneten danach „Chancen in Hülle und Fülle“, wie der Coach bemerkte. Aber die Punkte wanderten an die Türken. „Es sind zu viele einfache Gegentore, die wir kriegen“, moniert Polecki.

In der Vorbereitung sah es noch danach aus, als bekäme der Abstiegskandidat der Kreisliga München 2 seine Probleme in der Defensive in den Griff. Doch in den ersten drei Pflichtspielen nach der Winterpause schlug es im Kasten von Keeper Kai Kollo schon neunmal ein. Der Torwart war daran nicht ganz unbeteiligt. Aber auch seine Vorderleute waren nicht frei von Schuld, weshalb der Übungsleiter wieder das alte Klagelied von den Köpfen anstimmte, die sich nach einem Gegentor schnell auf die eigene Brust legen. Er monierte aber auch, dass seine Spieler nicht die Einstellung an den Tag legen, die selbst im Hobby-Fußball angeraten erscheint. „Sie sollten eigentlich mehr auf den eigenen Körper hören.“

Ob diese Ratschläge helfen, um sich beim Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Alemannia besser aus der Affäre zu ziehen, bleibt ungewiss. Polecki beklagt zahlreiche angeschlagene Akteure wie Nico Bohn, Michael Wagner, Benjamin Schalcher und Maximilian Demme. Außerdem ist Marvin Sommer am Wochenende privat unterwegs.

Ein Fragezeichen steht auch hinter dem Einsatz von Keeper Kai Kollo, der am Dienstag im Training umgeknickt ist. „Ich hoffe, dass ich nicht spielen muss“, sagt Polecki. Zwar komme er hin und wieder bei der Reserve als Torwart zum Einsatz und spiele auch in der AH, doch für ein Spiel in der Kreisliga reiche seine Form momentan nicht aus.