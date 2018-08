Wölfe hoffen auf ihrwirbelndes Sturmduo

Gräfelfing trifft auf SC München

von Christian Heinrich

Vielleicht hätte sich Bernd Gegenfurtner, Trainer des TSV Gräfelfing, doch auf den Handel einlassen sollen, den ihm Franz Forstner vorgeschlagen hatte.

Der Trainer des SC München hatte sich bei seinem Amtskollegen dafür stark gemacht, den Saisonauftakt zu verschieben (Sonntag, 15 Uhr, Hubert-Reißner-Straße). Gegenfurtner blockte ab, nicht weil er die personelle Notlage des Kontrahenten ausnutzen wollte, sondern weil er weiß, dass auch er nie alle Kicker an Bord haben wird. Neben Ante Popic und Florian Holztrattner muss er an diesem Wochenende wohl auch Milan Osmanovic ersetzen, der sich eine Verletzung zuzog und die gesamte Woche nicht mit der Mannschaft trainieren konnte. „Ich muss elf Mann auf den Platz bringen, egal wie sie heißen“, lautet Gegenfurtners Devise.

Die Urlauber und Verletzten sorgen dafür, dass die Wölfe eine recht abenteuerliche Aufstellung aufs Feld schicken. Alexander und Simon Schmidt müssen als ungelernte Kräfte als Außenverteidiger ran. Wie das klappt, weiß auch der Trainer noch nicht so genau. Während in der Defensive notgedrungen fleißig improvisiert wird, kann Gegenfurtner im Angriff auf ein relativ gut eingespieltes Duo zurückgreifen: Philip Sterr und Andreas Karg harmonierten in der Vorbereitung gut miteinander, erzielten zahlreiche Treffer oder bereiteten sie vor. „Wir hatten gute Ergebnisse“, sagt der Trainer. Seine Hoffnungen ruhen nun darauf, dass Sterr und Karg im Punktspielbetrieb genauso wirbeln wie in den Testspielen.

Denn über die Abwehr allein wird der TSV in dieser Saison die Spiele nicht entscheiden. Das war in der vergangenen Runde noch anders. Mit nur 27 Gegentreffern wiesen die Wölfe die stabilste Defensive der Kreisliga 2 auf. Am Ende lagen sie als Tabellendritter einen Platz vor dem SCM, der 68 Tore erzielte. Die direkten Vergleiche endeten jeweils Unentschieden (1:1, 2:2). Ein Spielausgang, gegen den Gegenfurtner wohl auch im erneuten Aufeinandertreffen nichts einzuwenden hätte. hch