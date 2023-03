Zehntes siegloses Spiel: TSV Neuried bleibt nach Niederlage in Raisting weiter im Tabellenkeller

Grün unterliegt Rot: Die Neurieder, hier Paul Greger (vorne), entwickelten auf holprigem Rasen kaum Torgefahr.

Im Auswärtsspiel gegen den SV Raisting schafft es der TSV Neuried nicht, einen Sieg einzufahren. Stattdessen vergrößert sich der Rückstand auf die Relegation.

Neuried – Vor dem Auswärtsspiel beim SV Raisting hatte Daniel Dörfler, Trainer von Fußball-Bezirksligist TSV Neuried, aus zwei Gründen auf ein Erfolgserlebnis gehofft. Zum einen, weil die Mannschaft dringend Punkte braucht, aber auch für die nach bis dahin neun sieglosen Spielen in Folge angeknackste Psyche. Doch daraus wurde nichts. In einem unansehnlichen Spiel verloren die Grün-Weißen 0:2 (0:1). Der Rückstand auf einen Relegationsplatz beträgt nun bereits vier Zähler, das rettende Ufer ist fünf Punkte entfernt.

Auf den sehr holprigen Rasen wollte Dörfler die Niederlage nicht schieben. „Beide Mannschaften haben auf dem gleichen Geläuf gespielt“, sagte der Coach. Zudem hatte er seine Mannschaft bereits im Vorfeld darauf eingestellt, dass es auf diesem Untergrund vor allem auf kämpferische Tugenden ankommen würde.

„Wir haben die erste Halbzeit ziemlich verschlafen.“ – Dörfler kritisiert die Torgefahr seiner Mannschaft

Im ersten Durchgang war davon jedoch zu wenig zu sehen. „Wir haben die erste Halbzeit ziemlich verschlafen. Wir hätten deutlich aggressiver sein müssen“, monierte Dörfler. Zwar hatte sein Team in der Anfangsphase einige ordentliche Umschaltmomente, Torgefahr entwickelte sich daraus aber nicht. Ohnehin waren klare Torchancen auf beiden Seiten Mangelware.

Nach 21 Minuten nutzten die Gastgeber ihre erste gute Möglichkeit zur Führung. „So läuft es leider oft, wenn du unten drinstehst“, haderte Dörfler. Die Gäste hatten zuvor den Ball erobert und wollten in Richtung des Tores stürmen, verloren dann jedoch das Spielgerät. Raisting nutzte die Unordnung in der aufgerückten Neurieder Hintermannschaft, spielte in die Tiefe, und Benedikt Multerer verwertete eine flache Hereingabe zum 1:0. „Das ist dann schwer zu verteidigen“, sagte Dörfler. Bis zur Pause ließen die Neurieder eine echte Reaktion vermissen.

In der 82. Minute kassieren die Neurieder trotz besserem Kampf den zweiten Gegentreffer

Nach dem Seitenwechsel war Dörfler dann zufriedener mit dem Auftritt seines Teams. „Wir haben die richtige Mentalität gezeigt und den Kampf angenommen“, lobte er. Doch die Gäste schafften es nicht, echte Torgefahr zu entwickeln. „Wir hatten Schwierigkeiten, unser Spiel aufzuziehen. Man hatte nicht das Gefühl, dass wir es noch drehen“, räumte der Coach ein. Stattdessen kassierten die Neurieder noch einen zweiten unglücklichen Gegentreffer: Nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld verlängerte Thomas Maier den Ball per Kopf ins eigene Tor (82.). te

SV Raisting – TSV Neuried 2:0 (1:0)

SV Raisting: Schaidhauf; Bretthauer, Breitenmoser (90. Hartmann), König, Heichele (85. Sedlmeier), Neveling (C), Multerer (88. Grgic), Riedl (46. Schmitt), Zandt, Stechele, Wolf (82. Kölbl)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger (88. Meisenberger), Le Dren (88. Tchanile), Greger, Legrand (75. Altay), Maier, Lechner, Schwahn, Wippert (56. Matovic), Karmazyn, Kurras (68. Topic)

Tore: 1:0 Multerer (21.), 2:0 Maier (82./ET)