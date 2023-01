DJK Würmtal: Routinierte Rückkehrer verhelfen zu famoser Halbserie

In Torlaune: Joshua Stadler von der DJK Würmtal liegt auf Rang zwei der ligaweiten Torjägerliste. © Dagmar Rutt

Es ist exakt ein Jahr her: Im Januar des Jahres 2022 standen die Fußballer der DJK Würmtal Planegg vor einer ungewissen Zukunft.

Planegg – Die erste Mannschaft hatte kurz zuvor aus der Kreisklasse zurückgezogen, mehrere Leistungsträger den Verein verlassen. Auch in der Abteilungsleitung war ein Wechsel erfolgt, Lukas Gollong hatte das Amt von seinem Vater, dem langjährigen Spartenchef Thomas Gollong, übernommen. Im Herrenbereich verblieben war nur die zweite Mannschaft in der C-Klasse. Wie es weitergehen würde, wusste niemand so recht.

Im Januar 2023 sieht die Lage schon besser aus. Nach dem um zwei Punkte verpassten Aufstieg im Sommer spielt das nun einzig verbliebene DJK-Herrenteam zwar weiterhin in der niedrigsten bayerischen Spielklasse, kann aber zumindest optimistisch auf die Rückrunde blicken: Mit 34 Punkten nach 14 Spielen steht die Mannschaft als Tabellenzweiter auf einem Aufstiegsplatz.

DJK Würmtal: Trotz Rückkehrer kein gelungener Saisonstart

Dass die DJK es sich nicht auf Dauer gemütlich in der C-Klasse einrichten würde, wurde bereits deutlich, als die Würmtaler im Sommer die Rückkehr des 32-jährigen Daniel Fischer bekannt gaben. Der Münchner zählt zu den besten DJK-Spielern der jüngeren Vergangenheit und hatte mit 17 Toren maßgeblichen Anteil am größten Erfolg der Vereinsgeschichte gehabt, dem Kreisliga-Aufstieg 2017. Auch sein Bruder Marco Fischer und andere erfahrene Rückkehrer wie Nicolas Peine oder Dominik Glückschalt, der die Kapitänsbinde übernahm, verstärkten den Kader.

Auf Anhieb lief jedoch auch in dieser Saison nicht alles rund. Das Auftaktspiel gegen Sentilo-Blumenau II wurde mit 2:3 in den Sand gesetzt, anschließend kam es zum großen Knall: Johannes Hanrieder, der mit Daniel Fischer gemeinsam das Trainerteam hätte bilden sollen, verabschiedete sich – nicht ohne Nebengeräusche (wir berichteten). Danach geriet die DJK in ruhigeres Fahrwasser – auch dank der Leistung von Spielertrainer Fischer auf dem Platz, der fortan alleine die Verantwortung innehatte.

Beim 6:3 im darauffolgenden Spiel gegen den FC Freiham glänzte er mit einem Viererpack, Würmtal startete eine Serie von neun Siegen in Folge. Erst kurz vor der Winterpause gab es zwei kleine Dämpfer mit einem Unentschieden gegen Tabellenführer FC Mainaustraße und einer besonders bitteren weiteren Niederlage gegen Sentilo, bei der Fischer krank fehlte: Die Gastgeber führten bis zur 93. Minute 2:1, verloren aber noch 2:3.

Defensive das Manko des DJK Würmtal

Richtig sattelfest präsentierte sich die Defensive in der bisherigen Saison nicht, ohne Gegentor blieb die DJK selten. Dank der starken Offensive fiel das aber nicht groß ins Gewicht. 66 Treffer in 14 Partien bedeuten im Schnitt fast fünf Tore pro Spiel. Damit wurde schon jetzt die Marke der Vorsaison (61 in 20 Spielen) übertroffen. Besonders hervor stachen Toptorjäger Joshua Stadler (24 Tore) und Spielertrainer Fischer (23). Gemeinsam erzielten sie 47 der 66 Tore, je fünfmal trafen Ludwig Demharter und Emmanuel Oseghale.

Ergebnisse wie gegen den Post SV (14:0) oder die Münchner Kickers II (8:2) machten deutlich, dass die Mannschaft eigentlich zu gut ist für die C-Klasse. Entspannt zurücklehnen können sich die DJKler im Frühjahr trotzdem nicht. Denn Spitzenreiter Mainaustraße (35 Punkte) und die drittplatzierten Blumenauer (33) präsentierten sich ähnlich stark. Die ersten beiden steigen auf, eine der drei Mannschaften wird am Ende leer ausgehen.

Damit die DJK Würmtal im Sommer feiern darf, muss sie ab Ende März weiterhin konsequent einen Sieg nach dem anderen einfahren. Zu einer Vorentscheidung im Aufstiegsrennen könnte es drei Spieltage vor Saisonende, am 14. Mai gegen Tabellenführer FC Mainaustraße, kommen.

Bilanz zur Winterpause

Ausgegebenes Saisonziel: Aufstieg (im Soll)

Ziel für die restliche Saison: Aufstieg

Bester Torschütze: Joshua Stadler (24 Tore)

Tabelle C-Klasse 3 München

1. FC Mainaustraße 14 69: 19 35

2. DJK Würmtal 14 66: 22 34

3. SV Sentilo-Blumenau II 14 80: 21 33

4. Mün. Kickers 2015 II 14 69: 30 27

5. FC Freiham 14 63: 36 25

6. DJK Pasing III 14 37: 39 21

7. FC Fürstenried II 14 39: 32 17

8. SV Lochhausen II 13 28: 30 16

9. FC Espanol II 14 37: 60 15

10. TSG Pasing III 13 32: 47 14

11. US Meroni-Itel 13 27: 39 8

12. SF Pasing 03 II 13 25: 114 7

13. PSV München 14 11: 94 1

14. ESV SF Neuaubing II zg. 0 0: 0 0