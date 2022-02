Zweite Überraschung im Visier: Neuried-Futsaler wollen Beton Boys ärgern

Rechnet seinem Team gute Chancen aus: Neuried-Coach Mathieu Jerzewski. © Dagmar Rutt

Der TSV Neuried trifft am Samstag auf eines der Spitzenteams der Futsal-Regionalliga. Gegen die Beto Boys will sich Trainer Jerzewski aber keineswegs verstecken.

Neuried – Zwei Teams marschieren in dieser Futsal-Saison in der Regionalliga Süd vorneweg: der SSV Jahn Regensburg (33 Punkte) und die Beton Boys München (31). Für Mathieu Jerzewski, Trainer des fünftplatzierten TSV Neuried (14), kommt diese Dominanz keineswegs überraschend. „Beide sind auf ihre Art und Weise zurecht oben und wurden von mir schon vor der Saison als Topfavoriten genannt“, sagt der Coach vor dem Auswärtsspiel bei den zweitplatzierten Beton Boys in Milbertshofen (Samstag, 16 Uhr, Knorrstraße).

Vor allem vor der „individuellen Genialität“ und der Abschlussstärke der Münchner hat Jerzewski Respekt. Diese haben mit 102 Treffern in zwölf Spielen bereits fast doppelt so viele auf dem Konto wie Neuried mit 55. Auch beim 9:4-Sieg in Deisenhofen vor einer Woche präsentierten sie sich in Torlaune. Etwas Grund zur Zuversicht hat Neuried dennoch. Schließlich konnte man den Gastgebern in dieser Saison bereits einmal Paroli bieten. Im Hinspiel Ende Oktober trennten sich beide Mannschaften 4:4. TSV-Toptorjäger Erik Martori erzielte damals alle Treffer seines Teams, darunter den Ausgleich in letzter Minute. Zwar waren die Beton Boys damals nicht in Bestbesetzung angetreten, dennoch sagt Jerzewski rückblickend: „Wir haben an diesem Tag in Halbzeit zwei vieles richtig gemacht und uns durch eine tolle Mannschaftsleistung den Punkt verdient.“

Martori, der auch bei Neurieds 5:5 vor zwei Wochen gegen SVK Allgäu doppelt traf, nimmt seit Kurzem eine Rolle als spielender Co-Trainer ein. „Erik hat sich großartig eingefügt und ist mit einem sehr tollen Engagement bei der Sache“, lobt Jerzewski, der am Wochenende mit nahezu komplettem Kader auf eine weitere Überraschung hofft. Torhüter Antonio Rodolfo dos Santos weilt aber im Urlaub. Als Ersatz für die aktuelle Nummer eins, Michele Pavan, fungiert daher Alessandro Zambusi. (te)