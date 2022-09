Motto für Kammerberg: laufen, kämpfen, alles reinwerfen

Fußball-Bezirksligist Kammerberg ist heute zu Gast beim SVA Palzing. Ein Spiel unter Flutlicht in Palzing? Da haben die Kammerberger wenig erfreuliche Erinnerungen.

Kammerberg – „Wenn sie Lust haben, können sie“, sagt Matthias Koston, Spielertrainer der SpVgg Kammerberg, über seine Spieler. Er hofft, dass diese am heutigen Freitag (19.30 Uhr) im Derby beim SVA Palzing gut aufgelegt sind.

Während sich die Spielvereinigung im vorderen Tabellendrittel festsetzen will, muss Palzing versuchen, den Ausfall von Marcel Radlmaier zu kompensieren. Der Kapitän wurde am Schlüsselbein operiert und fällt für längere Zeit aus. Es ist der dritte Bruch Radlmaiers innerhalb weniger Monate.

„Marcel zu ersetzen, wird verdammt schwer. Der würde bei allen Teams in der Liga spielen“, sagt sogar SpVgg-Coach Koston. Seine Mannschaft habe eine gute Trainingswoche hinter sich, sberichtet Koston. Doch wenn die Saison eines gezeigt hat, ist es, dass dies keinerlei Aussagekraft auf das anstehende Spiel hat. Die SpVgg ist eine Wundertüte. Fünf Siege, fünf Niederlagen – dazwischen gibt es nichts.

„Es liegt nur an uns. Wenn wir laufen, alles reinwerfen und die Zweikämpfe annehmen, dann sind wir dabei – aber auch nur dann“, so der SpVgg-Spielertrainer. Koston versucht seit Wochen, Stabilität in seine Elf zu bringen. Der nächste Entwicklungsschritt wäre, auch in Spielen zu punkten, in denen sie nicht an ihre an ihr Top-Niveau herankommt. Denn das ist der Unterschied zu den Spitzenmannschaften der Liga. Koston: „Wenn die schlecht spielen, verlieren sie nicht zwangsläufig.“

Dass die Kammerberger die Qualität haben, um mit fast allen Teams der Liga mitzuhalten, haben sie schon bewiesen. Nach dem Derby in Palzing wollen sie erstmals in dieser Saison eine positive Sieg-Niederlagen-Bilanz vorweisen. Ein Erfolg wäre außerdem der vierte Dreier in den vergangenen fünf Spielen. Dafür müssen sie sich aber steigern im Vergleich zum letzten Gastspiel beim SVA. Das endete mit einer 0:4-Klatsche – unter Flutlicht. Das wird auch heute eingeschaltet sein.