Rückkehr ohne lange Anlaufschwierigkeiten

Von: Sven Sartison

Teilen

Mit Zug zum Tor: Der Garmisch-Partenkirchner Maximilian Berwein (rechts, im Laufduell mit Burghausens Milos Lukic) glänzt im Trikot von Türkgücü München in der Regionalliga Bayern als Top-Scorer. © Imago

Im Sommer hat Maximilian Berwein noch einmal den Sprung in die Regionalliga Bayern gewagt. Nach der Hinrunde mit Türkgücü München ein Schritt, der sich auf jeden Fall ausgezahlt hat - für beide Seiten.

München – Lange Anlaufschwierigkeiten hat Maximilian Berwein bei seiner Rückkehr in die Regionalliga Bayern nicht gehabt. Um genau zu sein: handgestoppte 8,9 Sekunden. So lange dauerte es, bis der Oberauer bei seinem Debüt für Türkgücü München beim 2:1-Auswärtssieg am 1. Spieltag gegen den SV Heimstetten mit dem schnellsten Tor der Regionalliga-Geschichte zur Führung traf.

Über ein Jahr hatte Berwein die Fußballschuhe nach seinem Aus beim VfR Garching Mitte 2020 in den Schrank gelegt – und erst Ende Oktober 2021 wieder herausgeholt. Acht Tore und zwölf Assists in gerade einmal zehn Partien für den FC Penzberg in der Bezirksliga reichten anschließend aus, dass sich der Drittliga-Absteiger aus der bayerischen Landeshauptstadt im Sommer beim 27-Jährigen meldete.

Der sagte trotz des großen Sprungs zu: „Durch meine Zeit in Garching wusste ich ja schon, was in der Regionalliga auf mich zukommt. Wenn ich es mir nach der langen Zeit nicht mehr zugetraut hätte, dann hätte ich es auch nicht gemacht.“

Berwein bester Scorer seiner Mannschaft

Dass der Schritt der richtige war, zeigt ein Blick auf die Statistik. Neben seinem Rekord-Tor zum Auftakt ließ er noch vier weitere Treffer sowie sieben Assists folgen. Damit ist er der beste Scorer seiner Mannschaft. Entsprechend zufrieden zeigt er sich nach Ende der Hinrunde.

„Ich bin super glücklich, wie es bis jetzt lief. Ich bin gut angekommen in der Mannschaft und werde auch von den Teamkollegen gut in Szene gesetzt.“

Dass Berwein, der vornehmlich auf den offensiven Außenpositionen, aber auch im Sturmzentrum, zum Einsatz kommt, nicht noch mehr Torbeteiligungen vorweisen kann, hat einen Grund. Fünf Begegnungen verpasste er zwischen dem fünften und neunten Spieltag aufgrund einer Steißbeinfraktur.

Ärgerlich, vor allem da Türkgücü seine Torgefahr in dieser Phase dringend hätte gebrauchen können. Gerade einmal acht Punkte holten die Münchner aus den ersten neun Spielen, bei Berweins Rückkehr am zehnten Spieltag belegte der Klub den 17. Tabellenplatz. Natürlich deutlich zu wenig für die Ansprüche des Vereins.

Im Anschluss zeigte die Formkurve dann jedoch steil nach oben. Ein Zwischenhoch mit fünf Siegen aus sechs Partien sowie drei Erfolge in Serie zum Hinrundenabschluss ließen den einst von türkischen Migranten gegründeten Klub bis auf Rang fünf der Tabelle klettern.

Aufstieg mit Türkgücü kein Thema

„Natürlich meine Rückkehr“, nennt Berwein als Antwort auf die Frage, was denn ein möglicher Wendepunkt gewesen sein könnte und lacht: „Nein im Ernst. Es hat einfach Zeit gebraucht. Während der Vorbereitung kamen Woche für Woche neue Spieler dazu. Da war es fast unmöglich, dass Automatismen greifen und es eine Eingespieltheit gibt. Das hat sich erst mit der Zeit ergeben.“

Kam die Winterpause daher möglicherweise ungünstig, wo es derzeit doch so gut läuft? „Nein“, findet der Oberauer. „Das abgebrochene Spiel gegen Bayern II und das verlegte Rückspiel gegen Heimstetten hätte ich schon noch gerne mitgenommen. Aber noch tiefer in den Dezember spielen, wäre nicht unbedingt mein Wunsch gewesen. Egal wie gut es auch für mich persönlich zuletzt lief.“

„Es macht es natürlich doppelt so viel Spaß, wenn der persönliche mit dem Mannschaftserfolg gekoppelt ist.“

Für die Rückrunde hofft der 27-Jährige, „dass wir noch ein, zwei Plätze nach oben rutschen können.“ Den Aufstieg in die 3. Liga hält er angesichts von 21 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Unterhaching sowie 18 Zählern auf den Zweiten aus Würzburg für nicht mehr möglich. „Die sind schon eine Klasse für sich“, erkennt er neidlos an.

Persönlich hofft Berwein, seine guten Leistungen bestätigen zu können und weiter fleißig Scorer-Punkte zu sammeln. „Denn dann macht es natürlich doppelt so viel Spaß, wenn der persönliche mit dem Mannschaftserfolg gekoppelt ist.“ Die erste Chance darauf bietet sich ihm zum Auftakt am 24. Februar bei den Würzburger Kickers. Gegen ein erneutes Blitz-Tor hätten Berwein, seine Teamkollegen und die Fans von Türkgücü dabei sicher nichts einzuwenden.