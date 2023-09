Ende eines Traditionsvereins? SC Armin denkt über Fusion mit Ludwigsvorstadt nach

Auf der Bezirkssportanlage Sendling-Westpark trainieren der SC Armin und der FC Ludwigsvorstadt. Das Vereinsheim wird erweitert – für nur noch einen Club? © MARCUS SCHLAF

Beim SC Armin deutet sich derzeit eine Fusion mit dem FC Ludwigsvorstadt an. Präsident Heribert Heigl sieht in diesem Vorhaben ein zweischneidiges Schwert.

Geht die 130 Jahre lange Geschichte des SC Armin München zu Ende – zumindest in ihrer bisherigen Form? Das fürchtet jedenfalls Manfred Eder, seit 70 Jahren Vereinsmitglied: In einem Brandbrief an den Vorstand fordert er sogar die sofortige Absetzung von Präsident Heribert Heigl. Der Hintergrund: Beim SC Armin steht eine Fusion mit einem anderen Verein zur Debatte – dem ebenfalls auf der Sportanlage Sendling Westpark an der Siegenburger Straße trainierenden FC Ludwigsvorstadt.

SC Armin möchte eventuell Mitglieder über eine Vereinigung mit dem FCL abstimmen lassen

Man müsse sich fragen, ob eine Zusammenlegung „Vorteile bringen könnte“, schrieb der Präsident bereits im Juni in einem Brief an die Mitglieder. So könnten „Verwaltungs- und Betriebskosten gespart“ werden und durch eine „Zusammenlegung der Ressourcen“ ergebe sich „mehr Spielraum für Investitionen“. Die Kehrseite: Der SC Armin mit seiner langjährigen Tradition ginge dann „in einem neuen Verein“ auf und würde „nicht mehr in Erscheinung treten“.

Heigls Vorschlag damals: Die Mitglieder sollen darüber abstimmen, ob der Vorstand eine Fusion vorbereitet. Das klang schon recht konkret, bisher sei aber noch gar nichts entschieden, wie Heigl jetzt auf Anfrage klarstellt. Man habe lediglich „an die Möglichkeit gedacht, mehr noch nicht“. Ohnehin betreffe die Idee, die beiden Vereine zusammenzulegen, vor allem die Fußballabteilung, die „gerne in einer höheren Klasse spielen würde“.

Heigl sieht mögliche Fusion „zwiespältig“

Für den Herbst ist ein Treffen geplant, bei dem man „Genaueres“ zu der Sache besprechen wolle, so Heigl, mehr gebe es momentan nicht zu sagen. Nur so viel: Er selbst sieht eine mögliche Fusion „zwiespältig“. Der 1893 gegründete Verein ist einer der ältesten noch bestehenden Vereine in München. Die Fußballer spielten in den 1920er-Jahren sogar in der damals erstklassigen Kreisliga Südbayern. Heute ist die erste Mannschaft in der B-Klasse 4 aktiv. Neben Fußball gibt es im Verein auch Kampf- und Kraftsportarten wie Judo, Ringen und Gewichtheben. (D. NUMBERGER)