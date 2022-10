Schlusslicht Riedmoos macht dem Tabellenführer Indersdorf das Leben schwer

Schlusslicht Riedmoos (dunkle Trikots) machte Serhat Akdogan (links), David Diemer und dem TSV Indersdorf eine ganze Weile Probleme. © hab

Mit einem 2:0-Arbeitssieg gegen Schlusslicht Riedmoos hat der TSV seinen Spitzenplatz in der Kreisklasse München 1 verteidigt. Bergkirchen steht punktgleich ganz vorn.

Dachau/Indersdorf – Eine Nacht lang stand der TSV Indersdorf nach seinem 2:0-Heimsieg gegen Riedmoos allein an der Spitze der Kreisklasse München 1. Am gestrigen Montag jedoch wurde klar, dass Bergkirchen drei Punkte am Grünen Tisch erhält, damit stehen beide Teams punktgleich an der Spitze.

TSV Indersdorf – SV Riedmoos 2:0 (0:0): Es war der dritte Sieg in Folge für den TSV Indersdorf, der damit punktgleich mit Bergkirchen an der Tabellenspitze der Kreisklasse 1 steht. Schlusslicht Riedmoos machte es den Indersdorfer allerdings sehr schwer. Am Ende war es ein hart erkämpfter, aber verdienter Heimsieg. Nach Chancen auf beiden Seiten und einem Abseitstor durch Nico Karelly, ging es torlos in die Halbzeit. Karelly legte aber schon bald nach. In der 51. Minute traf er nach einem Doppelpass mit Moritz Gerling mit einem herrlichen Schlenzer ins lange Eck. In der 78. Spielminute schickte Schiedsrichter Georgios Mitsakos Karelly mit Zeitstrafe auf die Bank. Zehn Minuten lang verteidigten die Indersdorfer den knappen Vorsprung. Als Karelly wieder aufs Spielfeld kam, holte er prompt einen Handelfmeter raus, den Tobias Altstiel souverän zum 2:0-Endstand verwandelte. Teamsprecher Serhat Akdogan wollte noch ein „großes Lob an unsere Viererkette um Torhüter Jonas Tschische“ loswerden nach dem dritten Spiel ohne Gegentor. tol

TSV Schwabhausen – SpVgg Röhrmoos-G. 1:1 (0:0): Nach 90 Minuten blieb das Spiel ohne Sieger. Beide Seiten beurteilten das Ergebnis unterschiedlich. Schwabhausens Trainer Mario Wolf klagte über einen „verschenkten Sieg, wir hatten Chancen für drei Spiele“. Sein Röhrmooser Kollege Güngör Cakir hingegen befand, dass der Punkt für sein „toll kämpfendes Team“ vollauf berechtigt gewesen sei. Einig waren sich beide Seiten allerdings darüber, dass der Röhrmooser Torwart Dimitrios Kalogeropoulos eine absolute Top-Leistung gezeigt hatte und der Garant für den Punktgewinn der Gäste gewesen war. Vor 100 Zuschauern traf für Schwabhausen Christian Henning (70.), den 1:1 Ausgleich machte der Youngster im Team der Gäste: Luca Schmiele traf in der 81. Spielminute.

Schon am Donnerstag hatte die SpVgg Röhrmoos ihr Kunstrasen-Nachholspiel beim SV Olympiadorf mit 0:4 verloren. Cakirs Urteil: „Olympiadorf hat einige Spieler in seinen Reihen, die viel zu stark sind für die Liga. ro

SV Türk Dachau – SV Odelzhausen 0:0: Berkan Tuna, Sprecher des SV Türk Dachau, sagte, dass man aufgrund der vielen Torchancen einen Sieg verdient gehabt hätte. Das Urteil von SVO-Trainer Tobias Strixner fiel anders aus. In einer weitgehend ausgeglichenen Partie habe es wenig Tormöglichkeiten auf beiden Seiten gegeben. Das Unentschieden sei das gerechte Ergebnis gewesen. ro

TSV Arnbach – SV Haimhausen 4:0 (2:0): Kaum zu glauben, aber der TSV Arnbach hat mit dem 4:0 gegen Haimhausen den ersten Heimsieg der Saison gelandet. Unter dem Strich hatte der Gastgeber alles im Griff, lediglich in der ersten Halbzeit hatte Arnbach eine brenzlige Situation zu überstehen. Doch Keeper Florian Gazdag agierte in einer Eins-gegen-Eins-Situation überragend. Die Führung für Arnbach erzielte Marc Reingruber in der 14 Minute. Der Führung ließ Daniel Breitenberger ein Doppelpack (37./55.) folgen. Beim 3:0 war Breitenberger vom Elfmeterpunkt erfolgreich. Für den Endstand sorgte in der 65. Minute Heiko Strieder. Zu bemängeln gab es beim Gastgeber fast nichts, außer, dass man trotz der vier Tore noch einige mehr hätte erzielen können. Mit nur elf Gegentoren besitzt der TSV Arnbach weiterhin die beste Defensive der Liga. Arnbach rutscht in der Tabelle einen Platz nach oben und ist jetzt Vierter.hae

SV Olympiadorf – SV Petershausen 4:0 (3:0): Petershausen bekam nie einen Zugriff auf den Gegner und das Spiel. Die „Kanoniere“ aus dem Olympiadorf landeten in den bisher neun Spielen insgesamt 32 Volltreffer – Ligabestwert. SVO-Akteur Emre Altunay war vom SVP überhaupt nicht unter Kontrolle zu bringen, er durfte sich einen Hattrick feiern lassen (5./45./58.). Für das 2:0 zeichnete Johannes Mohr in der 30. Minute verantwortlich. Das Match war also nach gut einer Stunde bereits gelaufen. Die Elf vom Petershausen Trainer Dominik Langenegger sah sich einem starken Gegner gegenüber, eine echte Siegchance hatte das Team aus Petershausen nicht. Durch die Niederlage verbleibt der SVP mit sechs Punkten punktgleich mit den Teams aus Röhrmoos und Riedmoos am Tabellenende. hae

ASV Dachau II – SV Ampermoching 1:1 (0:0): Mit dem Toreschießen hat die ASV-Zweite in dieser Saison ihre Probleme. Ein Grund dafür sind Leistungen wie in den ersten 45 Minuten gegen Ampermoching. „Wir haben die erste Hälfte komplett weggeworfen. Da haben wir nichts auf die Reihe bekommen“, fand Trainer Saki Kiourkas klare Worte. Ampermoching erspielte sich die klareren Möglichkeiten, brachte den Ball aber nicht im Tor von Luca Zimmermann unter. Der junge Keeper war der einzige Dachauer, dem Kiourkas Normalform attestierte: „Luca ist erst 18, macht es aber super.“ Nach dem Seitenwechsel war Dachau besser im Spiel. Doch den Treffer erzielten die Gäste: Florian Kreitmair nutzte eine Standardsituation zum 0:1 (70.). In der Schlussphase belohnte Afeez Sanusi (83.) die ASV-Zweite für die Steigerung in der zweiten Hälfte. „Am Ende war es ein gerechtes Remis“, so Kiourkas. stm

Das Spiel TSV Bergkirchen gegen TSV Altomünster wird mit 2:0 für Bergkirchen gewertet, wie der Bayerische Fußballverband am Montag mitteilte. Altomünster war am Sonntag nicht angetreten. Zu mehreren Langzeitverletzten im Kader kamen in den vergangenen Tagen noch einige Coronafälle hinzu. „Wir haben keine zweite Mannschaft und auch keine A-Jugendlichen, die spielberechtigt gewesen wären“, teilte der stellvertretende Abteilungsleiter des TV Altomünster, Stefan Loibl, mit. Schon am Dienstag vergangener Woche fragte Altomünster beim TSV Bergkirchen wegen einer Spielverlegung an. Bergkirchen habe sich durchaus kooperativ gezeigt, so Loibl, es fand sich jedoch kein Ausweichtermin. tol

Kreisklasse Zugspitz

TSV Moorenweis – VfL Egenburg 4:2 (2:2): Thomas Berglmeir kehrte im Topspiel bei Tabellenführer Moorenweis ins Egenburger Aufgebot zurück. Der Stürmer war in der achten Minute maßgeblich an der Gästeführung beteiligt, denn seine Vorarbeit verwertete Alessandro Szczepurek zum 1:0. Danach drehte Moorenweis auf. Johann Dietrich (12.) und Jürgen Denninger (23.) drehten die Partie. Berglmeir brachte die Gäste allerdings nach einer halben Stunde zurück. Mit 2:2 ging es in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel wurde der Druck auf die Egenburger Defensive immer größer, und in der 56. Minute war Keeper Michael Wagner nach dem Abstaubertor von Christian Gabler zum dritten Mal geschlagen. Moorenweis war aggressiver und machte eine Viertelstunde vor Schluss einen weiteren Schritt in Richtung drei Punkte. Nach dem Treffer von Moritz Furtner hatten die Gäste zwar Chancen, am Spielstand von 2:4 änderte sich aber nichts mehr. stm

Kreisklasse Aichach

SV Ried – FC Tandern 1:5 (1:2): Der Knoten ist geplatzt beim FC Tandern. Nach neun Spielen ohne Sieg hat sich die Elf von Trainer Oliver Beck eindrucksvoll zurückgemeldet. „Wenn wir mal ins Rollen kommen, können wir kicken. Es ist Kopfsache“, sagte Beck. Aus dem fragilen Konstrukt, das sich von einer vergebenen Großchance oder einem Gegentor aus dem Konzept bringen lässt, war nichts zu sehen. Nach dem Führungstor durch Jonas Kölbl (26.) glich Ried durch Florian Linder zwar direkt aus (27.), doch Tandern blieb am Drücker. Korbinian Kölbl brachte die Gäste mit zwei verwandelten Foulelfmetern (36., 56.) auf Siegkurs, wobei dem 3:1 eine Notbremse inklusive Roter Karte vorausging. Spätestens nach dem 4:1 durch Kapitän Sebastian Obeser (68.) war die Partie entschieden. Den Schlusspunkt setzte Moustapha Dieng in der 83. Minute. „Wir haben heute leidenschaftlich gespielt und uns das Spielglück erarbeitet. Ich bin sehr zufrieden“, so Beck. stm