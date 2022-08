SV Herzogsägmühle: Technisch versiert, aber zu undiszipliniert

Von: Stefan Schnürer

Teilen

Da jubelten sie noch: Nach ihrem Treffer zum 3:0 sahen die Herzogsägmühler in Haunshofen wie der sichere Sieger aus. Danach aber agierten sie wieder einmal zu undiszipliniert und mussten sich schlussendlich noch mit 3:4 geschlagen geben. Foto: emanuel gronau © emanuel gronau

Beim SV Herzogsägmühle gibt es ein großes Problem: Die Disziplin. Die technisch hoch veranlagten Kicker machen sich oftmals selbst einen Strich durch die Rechnung.

Herzogsägmühle – Für den SV Haunshofen war das Allerschlimmste zu befürchten. Im Heimspiel der A-Klasse 8 wurden sie von den Kickern des SV Herzogsägmühle so richtig hergespielt. Die vor allem aus Afrika stammenden Kicker waren ungemein ballsicher, technisch beschlagen und sie bewegten sich leichtfüßig über das Grün des Haunshofener Platzes. Zur Pause führten sie verdient mit 2:0, Mitte der zweiten Hälfte ließen sie auch noch Treffer Nummer drei folgen und sahen bereits wie der sichere Sieger aus. „Wir hatten alles im Griff“, so Herzogsägmühles Spielertrainer Precious Agamwonyi, ein gebürtiger Nigerianer.

SV Herzogsägmühle: Zu wenig Disziplin in den eigenen Reihen

Doch dann lief für seine Mannschaft alles schief. Das hatte zum einen damit zu tun, dass das Team aus dem Diakoniedorf in der Gemeinde Peiting diese Partie gedanklich offensichtlich abgehakt hatte. „Im Kopf war dieses Spiel fertig“, so Agamwonyi. Nachhaltig negativ bemerkbar machte sich vor allem aber ein Problem, das die Herzogsägmühler schon lange verfolgt: Undiszipliniertheit. „Wir waren zu hitzig“, gab Herzogsägmühles Spielertrainer zu. Die Folge waren zwei Zehn-Minuten-Strafen und zwei gelb-rote Karten. Schon in der vergangenen Saison belegten sie in der Fairnesstabelle den letzten Platz (je fünfmal Gelb-Rot und Rot). Spielertrainer Agamwonyi ist bewusst: „Die Disziplin ist unser großes Problem.“ Dabei, so betont er ausdrücklich, „wollen wir beim Fußball unseren Spaß haben und unsere Probleme vergessen“. Doch so mancher seiner Spieler, die unter anderem aus Nigeria, Uganda, Tansania, aber auch aus Afghanistan stammen und nach Deutschland geflohen sind, nimmt seine Probleme mit auf den Platz und kann nicht abschalten. Agamwonyi verweist aber darauf, dass es nur wenige Spieler seien, die Probleme machen: „Aber für die Mannschaft ist es schlecht.“

SV Herzogsägmühle: Null Punkte aus zwei Spielen

Obwohl die Herzogsägmühler so viele gute Fußballer in ihren Reihen haben, den Start in die A-Klasse 8 haben sie verbockt. Beim ersten Spiel in Böbing verließen sie beim Stand von 1:1 das Spielfeld, als der Schiedsrichter einen aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Elfmeter für Böbing gab. „Auch für uns hätte es Elfmeter geben müssen, aber da hat der Schiedsrichter nicht gepfiffen“, so Agamwonyi. Auf den Schiedsrichter war er nicht gut zu sprechen: „Er hat viel falsch gepfiffen und uns benachteiligt.“ Das habe nichts mit Rassismus zu tun gehabt, besagten Unparteiischen bezeichnet Agamwonji als „guten Mann“.

Die Partie gegen Böbing wird für die Herzogsägmühler aller Voraussicht nach als verloren gewertet. Damit lautet die Bilanz aus den ersten beiden Partien: null Punkte.

Für Agamwonji ist das aber kein Problem: „Wir lieben Fußball, egal, ob in der A-, B- oder C-Klasse.“Rein sportlich gesehen erlebt der SV Herzogsägmühle gute Zeiten: Das Team stieg zweimal in Folge von der C- in A-Klasse auf. In der vergangenen Saison erreichte es als Aufsteiger in der A-Klasse 8 einen respektablen fünften Platz. Wer weiß, was noch möglich gewesen wäre, hätte es disziplinierter gespielt.