Eishockey-Profi stirbt „nach achtmonatigem Kampf“: Er schrieb olympische Geschichte für sein Land

Von: Antonio José Riether

Cho Min-ho erlag mit 35 Jahren seiner Krankheit. © GEPA pictures/imago-images

Cho Min-ho schrieb ein Stück Olympia-Geschichte für sein Heimatland Südkorea. Nun verstarb der Eishockey-Spieler nach anhaltender Krankheit im Alter von gerade einmal 35 Jahren.

Seoul - Die südkoreanische Sportwelt trauert um einen bedeutenden Athleten, den Eishockeyspieler Cho Min-ho. Der Center, der von 2015 bis 2021 für den koreanischen Erstligisten Anyang Halla spielte, erlag im Alter von 35 Jahren seiner langen Krankheit. Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Jahr 2018 gelang Cho ein historischer Treffer, mit dem er sich in die Eishockey-Geschichtsbücher seines Landes eintrug.

Olympia-Held Cho Min-ho verstorben: Einziger Olympia-Torschütze in der Eishockey-Historie von Südkorea

Bei den Spielen im eigenen Land feierte die südkoreanische Eishockey-Nationalmannschaft eine Premiere. Als Gastgeber nahm das ostasiatische Land erstmals am Eishockey-Turnier teil, gleich im ersten Spiel erzielte Cho den ersten Treffer der südkoreanischen Auswahl bei Olympia. Trotz seines Führungstors zum 1:0 gegen Tschechien verlor sein Team noch mit 1:2. Südkorea schied nach drei Niederlagen in den drei Gruppenspielen aus. Das finale Torverhältnis des Außenseiters lautete nach der Vorrunde 1:14 - somit bleibt Cho bis heute der erste und einzige Torschütze in der olympischen Historie seines Landes.

Zu den Olympischen Spielen in Peking in diesem Jahr reichte es für das südkoreanische Team wieder nicht. Erst vor zehn Monaten musste man sich in der Qualifikation zu den Winterspielen geschlagen geben, Cho Min-ho war - wie bereits beim Ausscheiden in der Quali vor Olympia 2014 in Sotschi - mit dabei, konnte die Niederlagen jedoch nicht verhindern.

Eishockey-Nationalspieler Cho Min-ho verstorben: Er verlor den achtmonatigen Kampf gegen den Krebs

Bei seinem letzten Länderspiel lief er als Mannschaftskapitän auf, nur wenige Wochen nach dem Spiel erfuhren seine Teamkameraden von seiner Lungenkrebserkrankung. Im Oktober war Cho von einem Trainingscamp in den USA zurückgekehrt, kurze Zeit später teilte er seinen Kollegen sein Schicksal mit.

Die Internationale Eishockey-Föderation IIHF überbrachte die Todesnachricht am Mittwoch, an Chos Todestag. „Nach achtmonatigem Kampf gegen seine Krebserkrankung verstarb er in einem Krankenhaus in der Haupstadt Seoul“, teilte der Weltverband mit. „Die koreanische Eishockeyfamilie wird ihn nicht nur als großartigen Spieler, sondern auch als großartigen Menschen und Anführer auf und neben dem Eis in Erinnerung behalten“, hieß es in der Mitteilung. (ajr)