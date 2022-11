Dann hat es „Klick“ gemacht: Drei Eder-Tore beim Deutschland-Cup

Voller Einsatz: Tobias Eder kam bei allen drei Partien zum Einsatz. Zweimal traf er in Überzahl. Hier ist er im Duell mit Dänemarks Christian Wejse. © Rolf Vennenbernd

Beim Deutschland Cup in Krefeld konnten Andreas und Tobias Eder ihren Wert für die Eishockey-Nationalmannschaft unter Beweis stellen.

Miesbach/Krefeld – Andreas und Tobias Eder hatten einen festen Platz im Notizbuch des Eishockey-Bundestrainers – das ist am vergangenen Wochenende beim Deutschland Cup in Krefeld wieder klar geworden. Das Problem an der Sache: Dieses Notizbuch ist bald in der Schweiz. Die Eder-Brüder waren dabei, als die deutsche Nationalmannschaft mit Siegen gegen Dänemark, Österreich und die Slowakei den Deutschland Cup gewann (wir berichteten). Gleichzeitig war es aber der letzte Auftritt unter der Leitung von Bundestrainer Toni Söderholm. Gestern kam die überraschende Nachricht, dass der Finne den Schweizer Klub SC Bern übernimmt.

„Das tut weh. Toni hat das überragend gemacht“, sagt Tobias Eder. „Für ihn ist das eine unglaubliche Chance, und deswegen ist es auch nachvollziehbar. Aber es ist sehr schade.“ Söderholm hatte seine Entscheidung der Mannschaft nicht persönlich mitgeteilt. „Ich hätte mich noch gerne bei ihm bedankt“, sagt Andreas Eder. „Ich hatte ihn in München als Co-Trainer, dann in Garmisch (beim SC Riessersee, Anm. d. Red.) als Cheftrainer und jetzt auch noch in der Nationalmannschaft. Er ist ein Grund dafür, dass ich zu dem Spieler geworden bin, der ich jetzt bin.“ Wer die Nationalmannschaft übernimmt, steht noch nicht fest. „Ich hoffe, dass der neue Bundestrainer meine Nummer findet“, sagt Andreas Eder.

Die letzten Spiele unter der Leitung von Toni Söderholm waren für die beiden Brüder etwas ganz Besonderes. „Es ist unglaublich cool, mit dem Bruder zusammenzuspielen. In der Nationalmannschaft ist es noch spezieller“, sagt Tobias Eder. Beim TEV Miesbach und beim EC Bad Tölz war das früher im Nachwuchs öfter mal der Fall, beim EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) dann eher selten. Und vor allem in anderen Rollen als jetzt. Andreas Eder trug beim Deutschland Cup in den beiden Spielen, die er bestritt, das „A“ auf der Brust und war einer der Assistenzkapitäne der jungen Nationalmannschaft. Wie sein Bruder Tobias hatte er viel Verantwortung, die beiden standen auch zusammen in Überzahl auf dem Eis.

Assistenzkapitän: Andreas Eder (vorne) gehörte beim Deutschland Cup zu den wichtigsten Spielern. © Rolf Vennenbernd

Powerplay funktioniert hervorragend

Im Spiel gegen Österreich funktionierte dieses Powerplay wunderbar – oder mit den Worten von Andreas Eder: „Das Überzahl war brutal. Keiner hatte die Scheibe länger als eine Sekunde am Schläger. Wir waren vom Trainerteam gut eingestellt, aber es hat auch einfach ,Klick‘ gemacht.“ Das 2:0 gegen Österreich erzielte Tobias Eder im Powerplay, Andreas steuerte zu diesem Tor einen Assist bei, nachdem er das 1:0 selbst erzielt hatte.

Zwei Eder-Tore gegen Österreich, eines davon in Co-Produktion, Tobias traf dazu auch im Spiel gegen die Slowakei. „Ich bin zufrieden“, sagt er. „Es hat Spaß gemacht, es war eine geile Woche, alle waren heiß, und ich selber war gut drauf.“ Bruder Andreas pflichtet ihm bei: „Es ist schon ein großer Erfolg, mit diesem jungen Team das Turnier zu gewinnen.“

Andreas Eder direkt in CHL im Einsatz

Andreas Eder war am Sonntag beim 3:0-Sieg gegen die Slowakei nicht mehr auf dem Eis, schließlich ging es für ihn schon am Dienstag mit dem EHC Red Bull München im Achtelfinale der Champions Hockey League weiter. Die Münchner verloren gegen den EV Zug aus der Schweiz deutlich mit 1:5. „Das war ein Eishockeyspiel auf hohem Niveau. Beim Stand von 0:2 hat Ben Street eine gute Chance und trifft die Latte. Wenn da das 1:2 fällt, läuft das Spiel vielleicht anders“, sagt Andreas Eder. Bruder Tobias bekam den Dienstag noch frei, gestern stand schon wieder ein hartes Training mit der Düsseldorfer EG an.

Aber die beiden Eder-Brüder nehmen den eng getakteten, stressigen Terminplan an. Schließlich wollen sich die Miesbacher so schnell wie möglich ins nächste Bundestrainer-Notizbuch spielen.