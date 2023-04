DEB-Frauen nach WM zufrieden: „Historisch gut dagegengehalten“ – Abstreiter Spielerin des Spiels

Von: Wolfgang Krzizok

Sicherer Rückhalt: Die Freisingerin Sandra Abstreiter wurde von den Kolleginnen für ihre Leistungen gelobt. © IIHF

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen wird bei der WM in Kanada Achter. Mit ihren Leistungen waren die DEB-Frauen überwiegend zufrieden.

Toronto/Freising – Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen im kanadischen Toronto ist vorbei. Weltmeister wurden die USA mit einem 6:3-Finalsieg gegen Titelverteidiger Kanada. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr erklärtes Ziel erreicht und mit dem Sprung ins Viertelfinale den Klassenerhalt geschafft. Dort gab es eine 0:3-Niederlage gegen die US-Amerikanerinnen. Nach einer weiteren Pleite im Platzierungsspiel gegen Finnland (2:8) blieb für das DEB-Team der achte Rang.

DEB-Frauen glauben, den Abstand zu den Topnationen verringert zu haben

Dennoch sind die deutschen Frauen, darunter die Freisinger Torhüterin Sandra Abstreiter und einige ehemalige Erdinger Nachwuchsspielerinnen, stolz auf das Erreichte. „Europa ist näher an die überragenden Nationen USA und Kanada herangerückt“, lautet das Fazit von Abstreiter und der „Erdinger“ Delegation um Franziska Feldmeier, Tabea Botthof, Bernadette Karpf und Celina Haider. „Das Auftaktspiel gegen Schweden, das wir 6:2 gewonnen haben, hat uns richtig viel Aufwind und Selbstvertrauen für die starken Leistungen danach gegeben“, glaubt Botthof. Nach drei Siegen und einer Niederlage „sind wir mit einer souveränen Leistung ins Viertelfinale eingezogen“.

Dort musste der Topfavorit ganz schön schwitzen, bis der 3:0-Erfolg unter Dach und Fach war. „Die USA war besser, aber Sandra hat hinten einen brutalen Job gemacht, und sie war für mich eine der besten Torhüterinnen des Turniers“, lobt Feldmeier die Keeperin, die dann auch zur Spielerin des Spiels aufseiten der DEB-Auswahl gewählt worden ist. „Die USA haben dominiert. Aber ich finde, wir haben historisch gut dagegengehalten. Die Jahre davor waren die Ergebnisse deutlich höher.“ Ihr Fazit: „Wir waren trotzdem unheimlich stolz auf uns. Die Leistungen in der Vorrunde und im Viertelfinale lassen sich nicht mit Punkten messen.“

Abstreiter: „Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen“

Für die Freisinger Schlussfrau seien die Leistungen bei der WM zudem für die Außendarstellung wichtig gewesen: „Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen, auf den Social-Media-Kanälen oder in persönlichen Nachrichten. Es haben insgesamt auch sehr viele Leute die Spiele angeschaut.“ Es sei cool zu sehen, dass die Leute in Deutschland hinter dem DEB-Team stehen. „Wir haben uns mega weiterentwickelt. Wir hatten eine richtig gute Stimmung in der Mannschaft, und es hat sehr viel Spaß gemacht“, so Abstreiter weiter.

Über die 2:8 (1:1, 1:3, 0:4)-Niederlage gegen Finnland im Platzierungsspiel herrschte Einigkeit im DEB-Team: „Das Ergebnis ist deutlich zu hoch ausgefallen.“ 1:1 stand es nach dem ersten Drittel, 2:2 bis etwa zur Mitte der Partie. „Dann haben wir ein paar unglückliche Tore gekriegt, und danach hat uns die Abgeklärtheit gefehlt“, erzählt Feldmeier.

Karpf war mit dem Turnier dennoch zufrieden: „Auf alle Fälle haben wir eine super WM gespielt und unser Ziel erreicht. Schön wäre es gewesen, noch das Spiel um Platz fünf machen zu können.“ Sie schaut schon nach vorne: „Platz acht spiegelt nicht das wider, was wir geleistet haben. Es wird spannend, was die Zukunft bringt.“ VON WOLFGANG KRZIZOK

