DEL-Premierentreffer für Josef Eham

Josef Eham spielt seit dieser Saison für die DEG. © Mathias Renner

Josef Eham aus Miesbach hat seinen ersten Treffer in der DEL erzielt. Alle Ergebnisse der Spieler aus dem Landkreis Miesbach im Überblick.

Landkreis – Englische Woche in der DEL – und für den Miesbacher Josef Eham eine ganz besondere. Schließlich erzielte der 20-Jährige beim 4:1-Erfolg der Düsseldorfer EG über die Iserlohn Roosters seinen ersten Treffer in der Deutschen Eishockey-Liga. Verteidiger Niklas Heinzinger fehlte der DEG weiterhin verletzt, während Tobias Eder genauso wie zwei Tage zuvor beim knappen 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen über Bietigheim ebenfalls auf dem Eis stand. Am Sonntag setzte es nach dieser langen Woche abschließend eine deutliche 2:5-Niederlage bei den Eisbären aus Berlin. Dabei feierte Heinzinger sein Comeback und steuerte gleich einen Assist bei.

Auch Andreas Eder konnte seine Erfolgsausbeute im Trikot des EHC Red Bull München fortsetzen. Während er beim 4:1-Sieg seiner Münchner über die Eisbären während der Woche ohne Punkte blieb, erzielte er am Freitag bei der 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Frankfurt ein Tor selbst und gab bei einem weiteren eine entscheidende Vorlage. Beim abschließenden 3:1-Sieg über Ingolstadt am Sonntag blieb der Miesbacher erneut ohne Punkte.

Zwei Siege feierte überdies auch der Holzkirchner Andreas Schwarz mit seinem EV Landshut in der DEL2. Einem hochdramatischen 5:4-Sieg nach Verlängerung in Selb folgte zwei Tage später ein knapper 1:0-Erfolg über die Lausitzer Füchse. Schwarz stand in beiden Partien auf dem Eis, blieb aber ohne Torbeteiligung. meh