Tobias Eder führt DEG mit Doppelpack zum Derbysieg

Teilen

Matchwinner: Tobias Eder. © Johannes TRAUB / JT-Presse.de via www.imago-images.de

Tobias Eder ist beim Derbysieg der Düsseldorfer EG gegen die Kölner Haie der Matchwinner, Andreas Eder holt zwei Scorer-Punkte.

Landkreis – Rheinisches Derby zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien, mit 13 102 Fans ist das Stadion ausverkauft. Die DEG liegt mit 0:1 zurück und Tobias Eder dreht das Spiel mit zwei Toren innerhalb von nicht einmal zwei Minuten. So geschehen am Freitagabend. „Wahnsinnskulisse heute. Bis auf das zweite Drittel haben wir grundsolide gespielt, hatten ein brutales Unterzahlspiel. Das geht so in Ordnung“, sagte der 24-Jährige nach dem 3:2-Sieg bei Magenta Sport.

Tobias Eder traf auch am Sonntag wieder ins Tor, bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung in Straubing erzielte er in Unterzahl das zwischenzeitliche 1:1, es war sein 14. Saisontreffer. Damit ist Eder jetzt Toptorschütze der Düsseldorfer EG, bei zwei weiteren Toren hätte er seinen persönlichen Bestwert aus der vergangenen Saison eingestellt. Die Düsseldorfer EG, bei der neben Eder auch Josef Eham und wieder Niklas Heinzinger zum Einsatz kamen, ist nun Tabellensiebter und hat noch Chancen, unter die ersten Sechs zu kommen und sich direkt fürs Playoff-Viertelfinale zu qualifizieren.

Andreas Eder verpasste es derweil, mit Tabellenführer EHC Red Bull München einen neuen DEL-Rekord aufzustellen. Zwölf Auswärtsspiele in Serie hatten die Münchner gewonnen, ein weiterer hätte die neue Bestmarke bedeutet. Aber bei den Adler Mannheim gab es am Freitagabend eine 1:5-Niederlage. Damit teilen sich nun München und Mannheim den Rekord. Eder ging im ersten Spitzenspiel des Wochenendes leer aus, aber am Sonntag gab es gleich den nächsten Kracher, das Derby gegen den ERC Ingolstadt. Mit einem Tor und einem Assist war Eder maßgeblich am Münchner 3:2-Sieg beteiligt.

In der DEL2 war Andreas Schwarz mit dem EV Landshut in der vergangenen Woche dreimal im Einsatz. Bei den Eisbären Regensburg gab es eine 2:4-Niederlage, beim EHC Freiburg gewann Landshut mit 3:2, im Heimspiel gegen Tabellenführer Kassel Huskies setzte es ein deutliches 3:7. Schwarz blieb in allen drei Spielen ohne Scorerpunkt. cf