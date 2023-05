Deutschland gegen Frankreich live im TV und Stream: Hier läuft die Eishockey-WM

Von: Lina Krull

Im letzten Gruppenspiel bei der Eishockey-WM trifft Deutschland auf Frankreich. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream.

Tampere – Die deutsche Nationalmannschaft blickt hoffnungsvoll in Richtung WM-Viertelfinale. Am siebten Spieltag bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland steht nur noch Frankreich im Weg. Mit bereits zwei eingesackten Siegen gelang dem DEB-Team am Sonntag gegen Ungarn (Endstand: 7:2) der dritte Dreier. Trotz der guten Ausgangslage für das Spiel gegen Frankreich (Dienstag, 11.20 Uhr MEZ) zeigten sich die deutschen Spieler unzufrieden mit ihren Leistungen.

Deutschland gegen Frankreich: Finales Vorrundenspiel bei der Eishockey-WM

„Es war nicht das schönste Spiel, wir sind ein wenig vom Gameplan abgekommen“, fasste NHL-Spieler John-Jason Peterka von den Buffalo Sabres das Spiel bei MagentaSport zusammen: „Im ersten Drittel sind wir ein bisschen zu lässig gewesen. Im dritten haben wir es aber runtergespielt. Die drei Punkte, die wollten wir haben.“ Peterka trug einen Treffer und drei Vorlagen zum Sieg der Deutschen bei.

Gegen Ungarn gelang der deutschen Nationalmannschaft der dritte Sieg in Folge. © Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa

Nach einer durchwachsenen Leistung zu Beginn des Spiels triumphierte die deutsche Auswahl vor allem im zweiten Drittel. Ein Doppelschlag von den NHL-Profis Moritz Seider und Nico Sturm sorgte schlussendlich für die Entscheidung. Innerhalb von 18 Sekunden bauten sie den Vorsprung auf 3:0 aus. Trotz der zwei Gegentreffer in der 47. und 49. Spielminute konnte das DEB-Team den 7:2-Sieg sicher nach Hause bringen. Im kommenden Spiel gegen die Franzosen geht es nun um Platz vier, der den Einzug in die K.o.-Runde bedeuten würde. Sollte Deutschland das Viertelfinale erreichen, wartet die Schweiz als Erzrivale und Sieger der Gruppe B auf die deutsche Mannschaft.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 7. Spieltag der Eishockey-Weltmeisterschaft auf Frankreich. Das Spiel findet am Dienstag, 23. Mai 2023, um 11.20 Uhr im finnischen Tampere statt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Deutschland gegen Frankreich: Alle Infos zum WM-Spiel im Free-TV

Der TV-Sender Sport1 zeigt die Begegnung Deutschland gegen Frankreich am Dienstag, 23. Mai 2023 , live und in voller Länge im Free-TV.

, live und in voller Länge im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 11.00 Uhr mit den Vorberichten, der Auftaktbully erfolgt dann um 11.20 Uhr.

Deutschland gegen Frankreich: Letztes Gruppenspiel im Live-Stream von MagentaSport

Auch MagentaSport überträgt das Spiel Deutschland gegen Frankreich am Dienstag, 23. Mai 2023 , live und in voller Länge im Live-Stream.

, live und in voller Länge im Live-Stream. Die Übertragung startet um 10.30 Uhr mit den Vorberichten, das Spiel beginnt um 11.20 Uhr.

um 10.30 Uhr mit den Vorberichten, das Spiel beginnt um 11.20 Uhr. Um das Spiel bei MagentaSport sehen zu können, benötigen Sie ein Abonnement. Dieses kostet für Telekom-Kunden im Jahresabo 4,95 Euro monatlich, für Kunden ohne Telekom-Vertrag 9,95 Euro monatlich.

Deutschland gegen Frankreich: Siebtes WM-Spiel im Live-Ticker

Wir berichten vom siebten WM-Gruppenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen Frankreich am Dienstag im Live-Ticker.

Wichtige Spielszenen, Tore und Stimmen zum Spiel – in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!

