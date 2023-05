Deutschland gegen Schweiz: Eishockey-WM-Viertelfinale live im TV und Stream

Von: Niklas Kirk

Im Viertelfinale der Eishockey-WM trifft Deutschland auf die Schweiz. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Riga/Tampere – Mit einem ungefährdeten 5:0-Erfolg gegen Frankreich, krönte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am Dienstag (23. Mai) seine Serie von vier Siegen und zog damit bereits zum vierten Mal in Folge in das Viertelfinale einer Weltmeisterschaft ein. Dort trifft das Team von Bundestrainer Harold Kreis am Donnerstag (25. Mai) auf die Schweiz.

Deutschland gegen die Schweiz – Erinnerungen an das Viertelfinale 2021 werden wach

Dafür reist die DEB-Auswahl am Mittwochvormittag (24. Mai) vom finnischen Tampere nach Riga, da das Spiel in der lettischen Hauptstadt stattfindet. Die Eidgenossen, die bereits die Gruppenphase in Riga absolvierten, machten dabei mit Siegen gegen Kanada (3:2) und Tschechien (4:2) auf sich aufmerksam, zudem werden die NHL-Stars Denis Malgin, Nino Niederreiter und Nico Hischier wieder ins Geschehen eingreifen, die zuvor im letzten Vorrundenspiel geschont wurden.

Das DEB-Team wird sich dagegen gerne an das Viertelfinal-Duell gegen die Schweiz von 2021 zurückerinnern, welches somit eine Neuauflage bekommt. Damals glich das deutsche Team einen 0:2-Rückstand spät aus und zog durch einen Sieg nach Penaltyschießen ins Halbfinale ein.

Deutschland trifft im Viertelfinale der Eishockey-WM 2023 auf die Schweiz. © Pavel Golovkin/dpa

Deutschland gegen die Schweiz im WM-Viertelfinale – der Sieger reist zurück nach Finnland

Auch Kapitän Moritz Müller bezieht sich vor dem Duell auf den Coup von vor zwei Jahren: „Die Schweiz ist mit einer starken Mannschaft da und hat bisher ein tolles Turnier gespielt. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass wir die Schweizer schlagen können – auch in entscheidenden Spielen. Das haben wir auch diesmal vor.“ Sollte die deutsche Mannschaft siegreich aus der Begegnung hervorgehen, stünde die direkte Rückreise nach Tampere an, wo die beiden Halbfinals am Samstag (27. Mai) ausgetragen werden.

In den weiteren Viertelfinalbegegnungen am Donnerstag treffen die USA auf Tschechien, Schweden auf Co-Gastgeber Lettland und Finnland auf Kanada.

Die DEB-Auswahl trifft im Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft auf die Schweiz. Das Spiel findet am Donnerstag, dem 25.05.2023, um 15.20 Uhr in Riga statt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Deutschland gegen die Schweiz: Alle Infos zum WM-Spiel im Free-TV

Der TV-Sender Sport1 zeigt das Duell Deutschland gegen die Schweiz am Donnerstag, 25. Mai 2023 , live und in voller Länge im Free-TV.

, live und in voller Länge im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 14.30 Uhr mit den Vorberichten, der Auftaktbully erfolgt dann um 15.20 Uhr.

Deutschland gegen die Schweiz: WM-Partie im Live-Stream von MagentaSport

MagentaSport zeigt das Duell Deutschland gegen die Schweiz am Donnerstag, 25. Mai 2023 , live und in voller Länge im Live-Stream.

, live und in voller Länge im Live-Stream. Die Übertragung startet um 14.30 Uhr mit den Vorberichten, los geht die Partie um 15.20 Uhr.

startet um 14.30 Uhr mit den Vorberichten, los geht die Partie um 15.20 Uhr. Um das Spiel bei MagentaSport verfolgen zu können, ist allerdings ein Abonnement notwendig. Dieses kostet für Telekom-Kunden im Jahresabo 4,95 Euro monatlich, für Kunden ohne Telekom-Vertrag 9,95 Euro monatlich.

Deutschland gegen die Schweiz: Viertelfinale der Eishockey-WM im Live-Ticker

Wir berichten vom Viertelfinale der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen die Schweiz am Donnerstagnachmittag im Live-Ticker.

Wichtige Spielszenen, Tore und Stimmen zum Spiel – in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!