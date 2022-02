Deutschland - Slowakei im Live-Ticker: Eishockey-Traum bei Olympia vor dem Aus? „Ich reiß dir den Kopf ab“

Es geht um das letzte Ticket für das Olympia-Viertelfinale. Deutschland muss am Dienstag ab 5.10 Uhr gegen die Slowakei ran. Wir begleiten das Eishockey-Spiel im Live-Ticker.

Peking - Deutschland darf seinen Olympia-Traum weiter träumen - ein Aufwachen ist aber jederzeit möglich. Nach der 2:3-Pleite gegen die USA stehen nun am Dienstag die Playoffs um das Viertelfinale an. Die DEB-Auswahl muss dann gegen die Slowakei ran, um 5.10 Uhr geht es los. Nur ein Sieg zählt - bei einer weiteren Pleite ist die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm endgültig ausgeschieden.

Immerhin: Die Leistung gegen die US-Amerikaner macht ein wenig Hoffnung. Zwar ging die Partie knapp verloren, es war aber endlich ein Aufbäumen zu sehen. Und auch zu hören. Beispiel gefällig? Korbinian Holzer hatte zwischenzeitlich kurz seine gute Kinderstube vergessen. „Verdammter Hurensohn“, schrie der Eishockey-Nationalspieler, „ich reiß dir den Kopf ab.“ Jeder im nur spärlich gefüllten Wukesong-Sportzentrum in Peking konnte jedes einzelne englische Wort klar und deutlich verstehen. Adressiert war die Verbalattacke eigentlich an einen Amerikaner, aber vor allem an die eigene Mannschaft: „Emotionen - das ist genau das, was unser Spiel ausmacht.“

Deutschland - Slowakei: Eishockey-Team kämpft um Olympia-Viertelfinale

Gerade rechtzeitig zur entscheidenden Phase im Kampf um die Olympia-Medaillen haben die deutschen Spieler ihre Emotionalität wiedergefunden, die sie vor vier Jahren zum silbernen Wunder von Pyeongchang trug. „Bei uns an erster Stelle steht immer die Leidenschaft“, sagte Holzer nach dem 2:3 gegen die USA - der bis dato besten Leistung im Turnier.

Genau darauf wird es gegen die Slowakei ankommen. „Wir sind“, betonte auch Söderholm, „emotional angekommen.“ Vor vier Jahren begann in dieser ersten K.o.-Runde der sensationelle Sturmlauf ins Olympia-Endspiel - mit einem hartumkämpften, nervenaufreibenden 2:1 nach Verlängerung gegen die Schweiz.

Ein Tor auf der anderen Seite - und das Eishockey-Wintermärchen in Südkorea wäre nie geschrieben worden. „Alle kämpfen und kratzen“, sagte Stürmer Patrick Hager, einer von zehn verbliebenen Silberhelden im Team, „wir müssen auf den Punkt da sein. Es geht nicht darum, eine Play-off-Serie zu gewinnen, es ist ein Spiel.“ Was in der Vorrunde war, die holprig begann, interessiert nicht mehr. Entscheidend ist, welches Team sich in der Kürze der Zeit gefunden und an die kleinere Eisfläche mit NHL-Maßen gewöhnt hat. „Wir haben jetzt wirklich verstanden, wie wir darauf spielen müssen“, sagte Kapitän Moritz Müller, „gradlinig nach vorne.“

Olympia: Deutsches Eishockey-Team muss gegen die Slowakei ran - Live-Ticker zu den Viertelfinal-Playoffs

Wie es am besten funktioniert, machten die Nordamerikaner vor, die das vier Meter schmalere Spielfeld von klein auf gewohnt sind. „Die Kanadier sind am Anfang über uns drüber gefahren“, gab Müller mit Blick auf das 1:5 zum Turnierstart zu. Auch das US-Team spielte schnörkellos, schnell und hart. „Es ist ein anderes Hockey“, meinte Hager. Außer 2010, als in Vancouver in einer NHL-Arena gespielt wurde, war die Eisfläche bei Olympia stets breiter.

„Du musst auf kleinem Eis zu 99,9 Prozent die richtigen Entscheidungen treffen, sonst wird es schnell bestraft“, erklärte Holzer, der selbst zehn Jahre in Nordamerika spielte, „jeder Schuss ist ein guter Schuss.“

Möglichst viele davon will Söderholm noch sehen. Der Bundestrainer achtet schon genau auf die Einsatzzeiten seiner Spieler, weil er einen klaren Terminplan hat: „Hoffentlich spielen wir am 15., 16., 18. und 20.“, sagte er. Am 20. steht in Peking das Finale an, „dafür brauchst du halt Kräfte.“ Und Emotionen. (akl/sid)