USA gegen Deutschland im Live-Ticker: Eishockey-Team kämpft um Viertelfinale - Kritik „erschreckend“

Von: Patrick Mayer

Bei Olympia 2022 unter Druck: die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft © Peter Kneffel/dpa

Deutschland muss bei Olympia 2022 gegen die USA ran. Ein Sieg wäre für für die Ausgangslage im Kampf um das Viertelfinale enorm wichtig. Verfolgen Sie das Spiel heute Nachmittag hier im Live-Ticker.

Olympia 2022*: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft auf die USA.

Für das DEB-Team geht es gegen die Amerikaner um das Viertelfinale.

Verfolgen Sie das Spiel an diesem Sonntagnachmittag (ab 14.10 Uhr) hier im Live-Ticker.

USA - Deutschland -:-, heute, 14.10 Uhr

Update vom 13. Februar, 13.30 Uhr: Deutschlands Eishockey stellt bei Olympia 2022 eine wirklich starke Nationalmannschaft. Korbinian Holzer oder Dominik Kahun - einzelne Cracks haben in der Vergangenheit schon in der nordamerikanische NHL gespielt oder waren zumindest nah dran, wie Konrad Abeltshauser oder Frederik Tiffels. Der Start ins olympische Turnier war holprig. Was ist heute gegen die USA drin? Bald wissen wir mehr.

USA - Deutschland im Live-Ticker: DEB-Team steht bei Olympia 2022 schon unter Druck

Erstmeldung vom 13. Februar: München/Peking - Es war ein Wintermärchen: Deutschland holte bei den Olympischen Winterspielen* 2018 die Silbermedaille im Eishockey. Es war eine regelrechte Sensation, die Fans daheim fieberten eifrig mit. Heute steht bei Olympia 2022 das nächste Vorrundenspiel gegen die USA* an.

Das DEB-Team muss gegen einen starken Gegner ran, der am Samstag sogar Kanada 4:2 besiegte. Die deutsche Nationalmannschaft hatte dagegen gegen die Kanadier ihren Auftakt ins Turnier noch 1:5 verloren. Nach dem 3:2 im zweiten Spiel gegen den krassen Außenseiter und Gastgeber China* hatte es bei Social Media ordentlich Kritik gegeben. Was nicht jedem gefiel.

USA - Deutschland im Live-Ticker: DEB-Team hofft bei Olympia 2022 auf das Viertelfinale

Als „erschreckend“ bezeichnete DEL-Rekordscorer Patrick Reimer die Kritik nach dem schwachen Turnierstart. „Die Luft wird immer dünner, umso weiter man nach oben kommt. Wir stehen jetzt auf einem sehr, sehr, sehr guten fünften Platz in der Weltrangliste. Wobei es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen kann“, sagte der 39 Jahre Eishockey-Crack und Silbermedaillengewinner von 2018 in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.Z.).

Ein Sieg gegen die US-Amerikaner wäre wichtig, um eine gute Ausgangslage für die Viertelfinal-Qualifikation zu haben. Denn: Der Gegner für dieses Spiel wird aus einer Rangliste nach der Vorrunde ermittelt. Und da warten so gute Gegner wie Tschechien, die Slowakei oder die Schweiz. Was ist heute drin?

Verfolgen Sie das dritte Spiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei Olympia 2022 gegen die USA heute Nachmittag hier im Live-Ticker. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA