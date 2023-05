Eishockey-WM: Deutschland verliert trotz Führung enge Partie gegen die USA

Von: Johannes Skiba

Teilen

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verliert bei der Weltmeisterschaft in Finnland gegen die USA und kassiert die dritte Niederlage in Folge.

Eishockey-WM: Deutschland gegen die USA, Montag, 15. Mai, 15.20 Uhr

Deutschland gegen die USA, Montag, 15. Mai, 15.20 Uhr DEB-Team führt nach zwei Dritteln und verliert dennoch

USA enttäuschen über weite Strecken und drehen die Partie im letzten Drittel.

Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Fazit: Deutschland dominiert die ersten beiden Drittel dieser Partie, schafft es dennoch nicht, die vielen Chancen zu nutzen. Erneut kann das DEB-Team mit einer Topmannschaft dieser Weltmeisterschaft in jedem Fall mithalten. Dass am Ende wieder keine Punkte auf das Konto der Truppe von Bundestrainer Kreis wandern, hat vor allem mit der mangelhaften Chancenverwertung zu tun. Die USA machen indes nicht mehr als nötig. Den US-Boys genügt ein gutes Drittel, in dem sie ihren Druck deutlich erhöhen und somit die nächsten drei Punkte einsammeln konnten.

60. Minute: Das Spiel ist vorbei. Deutschland verliert auch sein drittes WM-Spiel.

Deutschland - USA 2:3

Tore: Ronald Attard (27.), Samuel Soramies (31.), Justin Schütz (40.), Sean Farrell (47.), Matt Coronato (56.)

59. Minute: Deutschland versucht nochmal alles und spielt jetzt ohne Torwart. Der Ausgleich gelingt bislang dennoch nicht. Noch eine Minute Spielzeit ist übrig.

58. Minute: Noch etwas mehr als zwei Minuten. Die Partie wird hochintensiv geführt. Deutschland mit einem Abschluss, der nur fast im Tor landet. Nur der Lucky-Punch kann in den letzte Augenblicken für den Ausgleich sorgen.

56. Minute: Tatsächlich schafft es Deutschland nicht, das Powerplay zu überstehen. Matt Coronato trifft zur erneuten Führung der USA, die, anders als Deutschland, die Überzahl für sich nutzen können.

54. Minute: Moritz Seider bekommt eine Zeitstrafe. Die USA in der Crunchtime nun als mit einem Powerplay. Deutschland steht eine extrem schwere Schlussphase bevor.

50. Minute: Deutschland versucht sich zu befreien. Die USA haben sich jedoch im Gegensatz zu den ersten beiden Dritteln deutlich gesteigert. Das Spiel ist nun völlig ausgeglichen und offen.

47. Minute: Und dann ist es Sean Farrell, der einen Schuss an den Pfosten setzt, von wo der Puck ins Tor springt. Der Ausgleich der USA, der sich langsam angedeutet hatte, da das US-Team zuvor minütlich den Druck erhöhte, ist nicht unverdient.

45. Minute: Deutschland hält weiter gut dagegen und hat eine gute Möglichkeit durch Tiffels, der es aber nicht schafft den Puck im Tor unterzubringen. Dennoch spielt Deutschland den Konter insgesamt sehr schön bis vor das gegnerische Tor.

41. Minute: Das dritte Drittel läuft. Die USA beginnen mit einem guten Abschluss. Kann Deutschland dem größer werdenden Druck der Amerikaner standhalten?

40. Minute: Vier Sekunden vor Ende des zweiten Drittels belohnt sich Deutschland endlich mal! Justin Schütz erzielt sein zweites Länderspieltor und tunnelt im eins-gegen-eins mit DeSmith den US-Keeper. Pünktlich zum Ende des zweiten Drittels gibt es doch noch die verdiente DEB-Führung.

37. Minute: Fantastischer Abschluss von Torschützen Sami Soramies und fast der zweite Treffer für Deutschland. Ganz knappes Ding. Das DEB-Team ist weiter am Drücker.

Deutschland liegt nach zwei Drittel völlig verdient gegen die USA in Führung. © Parkkinen/imago

36. Minute: Die USA sind im Angriff, rotieren dabei ordentlich, doch Deutschland behält die Ordnung. Am Ende dieses Angriffs gerät Gawanke mit einem Spieler der USA aneinander, aber alles halb so wild. Deutschland wieder in Puckbesitz.

34. Minute: Nach dem Tor gibt es anderthalb Minuten Powerplay der USA, das Deutschland auch dank Torwart Niederberger unbeschadet übersteht. Gleich zwei gefährliche Schüsse klärt der Keeper reaktionsschnell. Jetzt herrscht auf dem Eis wieder Gleichstand.

32. Minute: Toooooor für Deutschland. In der vier gegen vier Situation nutzt Samuel Soramies den Rebound, denn DeSmith kann einen Schuss von Müller nur abwehren. Nun also der mehr als verdiente Ausgleich.

31. Minute: Nun aber die erste Strafe für Deutschland. Die Überzahlsituation ist damit erstmal egalisiert. Gleich wird es aber dann das erste Powerplay für die USA geben.

30. Minute: Nächstes Powerplay für Deutschland, die das Spiel fast komplett unter Kontrolle haben. Ohne Tore lässt sich dieses Match allerdings nicht gewinnen. Das ist zwar eine abgedroschene Weisheit, wahr ist sie dennoch. Jetzt also eine weitere Möglichkeit, um einen Treffer zu erzielen.

27. Minute: Tor für die USA. Ronald Attard trifft durch einen abgefälschten Schuss, der sehr unglücklich an die Kufen von Kai Wissmann springt, zur Führung. Die USA erhöhen zum ersten Mal spürbar den Druck auf das deutsche Tor und sind gleich erfolgreich.

25. Minute: Deutschland erhöht das Tempo merklich und kommen schließlich durch Seider zum Torschuss, der wieder nicht im Netz zappelt. Das Powerplay ist nun vorbei. Das DEB-Team kann die Überzahlsituation erneut nicht in einen Treffer ummünzen - ärgerlich.

23. Minute: Nun das dritte Powerplay für Deutschland. Carter Mazur muss das Eis verlassen. Jetzt muss Deutschland scoren!

21. Minute: Das zweite Drittel startet und Deutschland direkt mit dem nächsten Abschluss. Die Jungs von Kreis machen offenbar da weiter wo sie im ersten Drittel aufgehört haben.

20. Minute: 0:0 steht es zur ersten Drittelpause zwischen Deutschland und den USA. Der Spieler der Partie ist bislang Torhüter Casey DeSmith, der die Ideen der deutschen Offensive alle voraussieht und abwehren kann. Den zwölf Abschlüssen des DEB-Teams stehen gerade einmal vier Schüsse der USA gegenüber. Doch wie schon in den beiden Spielen zuvor kann sich Deutschland für seine Überlegenheit nicht belohnen - eine eindeutige Schwäche der Mannschaft.

17. Minute: Sehr aktives Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Einzig Casey DeSmith im Tor der USA verhindert die deutsche Führung. Ganze zehn Torschüsse hat das DEB-Team bereits abgegeben. Eine Führung wäre mittlerweile absolut verdient.

14. Minute: Frederik Tiffels scheitert mit einem satten Abstand an US-Torwart Casey DeSmith, der den Puck gut parieren kann.

11. Minute: Nico Sturm im Powerplay mit einer guten Gelegenheit, scheitert allerdings am Keeper der USA.

10. Minute: Deutschland mit dem ersten Powerplay der Partie. Gawanke rutscht für diese Situation wieder aufs Eis.

7. Minute: Riesenmöglichkeit für die USA. Mikey Eyssimont steht frei vor dem Tor, doch vergibt ganz knapp. Torhüter Niederberger mit einem großartigen Safe. Die erste Chance für die USA.

4. Minute: Deutschland ist hellwach und lässt bislang absolut nichts anbrennen. Noch kein Abschluss der USA. Leon Gawanke indes mit einem ersten Torabschluss, der jedoch nicht sein Ziel findet.

1. Minute: Gleich zu Beginn geht Deutschland in eine offensive vier gegen zwei Überzahlsituation, kann diesen Vorteil aber nicht in einen Abschluss ummünzen.

Das Spiel beginnt.

Update vom 15. Mai, 15.14 Uhr: Bundestrainer Harold Kreis bewertet bei Sport1 den kommenden Gegner. Laut des Coaches treffen die Spieler der USA „sehr schnelle Entscheidungen“, sind „sehr agil“ und haben „sehr, sehr gute Einzelspieler.“ Ein Rezept gegen den starken Kontrahenten sei es außerdem, „die Räume sehr eng“ zu halten. Die Spieler betreten indes gleich das Eis. In fünf Minuten geht es mit dem dritten WM-Spiel von Deutschland los.

Update vom 15. Mai, 15.01 Uhr: Noch hat sich Leon Draisaitl nicht zu einer möglichen WM-Teilnahme geäußert. Die Enttäuschung über das Playoff-Aus überwiegt aktuell. Nach dem Spiel zeigte sich Draisaitl niedergeschlagen: „Es ist hart. Es ist gerade schwer, Worte zu finden. (...) Es fühlt sich wie eine verlorene Saison an.“ Die Weltmeisterschaft in Finnland könnte dem Eishockey-Star also eine Möglichkeit bieten, die Saison noch zu retten.

Update vom 15. Mai, 14.45 Uhr: Bereits in der Vorbereitung auf die Eishockey-WM trafen die USA und Deutschland aufeinander. Das letzte Duell gewannen die US-Boys mit 6:3. Insgesamt gewannen die Kontrahenten die letzten sieben Begegnungen mit dem DEB-Team. Für die nächste Partie, die in rund einer halben Stunde beginnt, sind die vergangenen Ergebnisse aber irrelevant. Deutschland möchte die Überraschung schaffen und für den ersten Turniersieg bei dieser Weltmeisterschaft sorgen.

Vorbericht: Tampere – Der Auftakt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland und Lettland verlief bislang nicht erfolgreich. Im ersten Spiel gab es gegen den achtmaligen Weltmeister Schweden eine 0:1-Niederlage. Am Samstag (13. Mai) folgte eine 3:4-Schlappe gegen Titelverteidiger und Gastgeber Finnland. Nun folgt mit den USA der nächste schwere Brocken für das Team von Bundestrainer Harold Kreis. Hoffnung macht indes die mögliche Nachnominierung von Leon Draisaitl.

Eishockey-WM Ort: Finnland und Lettland Datum: Freitag 12. Mai 2023 – Sonntag 28. Mai 2023 Titelverteidiger: Finnland

Eishockey-WM: Trotz Niederlagen kein Grund zur Panik bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft

Trotz der beiden Niederlagen an den ersten zwei Spieltagen der Eishockey-WM ist die Lage der deutschen Nationalmannschaft keinesfalls dramatisch. Sowohl gegen Schweden als auch gegen Finnland konnte Deutschland mithalten und viele gute, eigene Akzente setzen. In keinem der Duelle war das DEB-Team spielerisch unterlegen. Jeweils nur ein Treffer trennte die Mannschaft von der Overtime und einem möglichen Sieg.

Auch Coach Kreis hatte trotz der Misserfolge nach der Partie gegen Finnland Lob für seine Truppe übrig: „Die Mannschaft hat gut und aufopfernd gespielt“, und merkte an: „Wir sind auf Kurs, was den Einsatz und auch das Spielerische angeht.“ Mit den USA wartet jedoch nun eine wohl noch schwerere Aufgabe auf die deutsche Auswahl.

Wann stößt NHL-Star Leon Draisaitl zum DEB-Team bei der Eishockey-WM? © imago

Deutschland noch ohne Draisaitl bei der Eishockey-WM gegen die USA

Der kommende Gegner der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft im dritten Spiel bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland erlebte einen Traumstart. Die USA gewannen ihr Auftaktmatch gegen Finnland mit 4:1. Anschließend folgte ein Kantersieg gegen Ungarn. Mit 7:1 fegte das Starensemble von USA-Coach David Quinn die überforderten Gegner aus der Halle. Nach zwei Spielen stehen die USA mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 11:2 an der Tabellenspitze der Gruppe A. Alex Tuch erzielte bislang insgesamt drei Turniertreffer und wird die deutsche Hintermannschaft vor eine große Herausforderung stellen.

Die dritte Niederlage im dritten WM-Spiel ist leider nicht unwahrscheinlich für die Nationalmannschaft. Ein Erfolg wäre eine große Überraschung. Nichtsdestotrotz wäre auch im Falle einer weiteren Schlappe weiterhin alles möglich für die Jungs von Kreis. Dazu könnte NHL-Star Leon Draisaitl bald zum DEB-Team stoßen. Der Topspieler schied mit seiner Mannschaft, den Edmonton Oilers, in den Playoffs um den Stanley Cup aus. Eine Nachnominierung ist möglich und gilt als wahrscheinlich. Schon am Sonntag unterstrich Sportchef Christian Künast: „Ein Leon Draisaitl lohnt sich selbst für ein Spiel.“ Die Begegnung mit den USA kommt aber zu früh für Draisaitl. Die Partie um 15.20 Uhr können Sie unserem Live-TIcker mitverfolgen. (jsk)