Landsberg zu stark für die Mammuts

Eishockey: bayernliga

Zu einer Weihnachtsüberraschung reichte es nicht, dafür war Landsberg zu stark. Die Mammuts machten es dem Tabellenzweiten aber so schwer als möglich.

Schongau – „Landsberg war sehr stark und konsequent, das ist ein Top-Bayernliga Team“, sagte EAS-Teammanager Martin Resch nach der 3:7-Niederlage. „Die Höhe geht in Ordnung, Landsberg war besser“, bekannte Resch, wobei er seiner Truppe eine ordentliche Leistung bescheinigte. „Die Jungs haben sich ordentlich verkauft.“

Ohne ihren Coach Roman Mucha, der sich im Freitagsspiel in Füssen mit dem Schiedsrichter angelegt und eine Sperre eingefangen hatte, erwischten die Schongauer einen denkbar unglücklichen Start. Der ehemalige Peißenberger Dejan Vogl (3.) brachte die Landsberger bereits nach 121 Sekunden in Führung. Die EAS, die auf dem Eis die Bestbesetzung zur Verfügung hatte, zeigte sich davon aber nicht geschockt. Im ersten Powerplay der Mammuts landete der Puck auch gleich im Tor. Den vermeintlichen Treffer von Simon Maucher (8.) erkannte der Unparteiische wegen hohen Stocks aber nicht an. Nichts zu bemängeln gab es wenig später beim Überzahlspiel des HCL, bei dem erneut Vogl (11.) zum 2:0 einnetzte. Das Tor zeigte Wirkung bei den Hausherren. Gleich im Anschluss ließen sie sich erneut von der Topreihe der Gäste überrumpeln. Auf Zuspiel von Vogl erzielte der ehemalige DEL-Spieler Daniel Menge (12.) das 3:0. Pech hatte danach Simon Fend, der nach einem Foul in die Bande krachte. Nach einer Behandlung kehrte er aber aufs Eis zurück. Das anschließende Powerplay nutzten die Schongauer, um aufzuschließen. Auf Vorbereitung von Milan Kopecky erzielte Verteidiger Tobias Turner (16.) das 1:3, mit dem es in die erste Pause ging.

Aus der kamen beide Teams schwungvoll zurück. Jakub Muzik (25., 30.) scheiterte bei zwei guten Chancen an Landsbergs Goalie Christoph Schedlbauer. Dazwischen zeigten sich die Gäste effektiver und gnadenlos. Dennis Sturm spielte sich durch die halbe EAS-Abwehr und an Torhüter Daniel Blankenburg vorbei, um zum 4:1 (29.) einzunetzen. Die Antwort der Mammuts folgte aber prompt: Nach schöner Vorarbeit von Turner verkürzte Fabian Magg (30.) auf 2:4. Der HCL zeigte sich davon jedoch ungerührt. Thomas Fischer (34.) und wiederum Sturm (37.) sorgten mit ihrem Doppelschlag für das 2:6. Dazwischen brachte die EAS bei einem Gewühl (35.) vor dem Gästetor die freiliegende Scheibe dagegen nicht über die Linie.

Ganz geschlagen gaben sich die Mammuts, die aushilfsweise von Andy Leschinger betreut wurden, aber nicht. Mit einem blitzsauberen Kontertor brachte Sebastian Sutter (38.) die Hausherren vor Drittelende wieder heran. Im Schlussdurchgang zeigten sich die Schongauer weiter um Resultatsverbesserung bemüht. Die Gäste ließen aber kaum etwas anbrennen. Milan Kopecky (47.) vergab eine der wenigen guten Mammuts-Möglichkeiten. Zu dem Zeitpunkt lag die EAS aber schon mit 3:7 hinten, da Sturm (45.) mit Blankenburg zum dritten Mal überwand. Der EAS-Goalie, der bei den Gegentoren wenig zu halten hatte, verhinderte in der Schlussphase bei einer Konterchance von Vogl (54.) eine höhere Pleite.

Roland Halmel