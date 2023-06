Zwei Spiele mehr für Schongau in der kommenden Saison

Von: Roland Halmel

Dieses Duell gibt’s auch 2023/24: In der kommenden Spielzeit werden sich die Peißenberg Miners (in roten Trikots, hier Dominic Krabbat) und die EA Schongau (hier der mittlerweile nach Peiting abgewanderte Daniel Holzmann) wieder heiße Nachbarderbys liefern. © Roland Halmel

Das Teilnehmerfeld für die Bayernliga in der Saison 2023/24 steht. Es ist um einen Klub angewachsen auf 16 angewachsen. Geplant war das allerdings nicht.

Schongau – Die Eishockey-Bayernliga geht mit 16 Mannschaften, also einer mehr als im Jahr davor, in die Saison 2023/24. Das teilte der Bayerische Eissport-Verband (BEV) Ende vergangener Woche mit. „Alle Vereine haben bis zum 1. Juni fristgerecht die erforderlichen Unterlagen eingereicht“, vermeldete Frank Butz, Eishockeyobmann beim BEV. Das bedeutet für die beiden Landkreisvereine TSV Peißenberg und EA Schongau: Sie werden in der neuen Spielzeit in der Hauptrunde zwei Partien mehr, also 30 statt bislang 28, bestreiten.

Auch der EHC Klostersee hat das Startrecht für die Bayernliga erhalten

Als 16. Mannschaft erhielt der EHC Klostersee von der Eishockey-Kommission das Startrecht für die Bayernliga. „Nachdem der EHC Klostersee weder Insolvenz angemeldet hat, noch die erforderliche Meldefrist zum Spielbetrieb verpasst hat, ist die Eishockey-Kommission zu dem Entschluss gekommen, Klostersee ein Startrecht für die Bayernliga anzubieten“, berichtet Butz. Anders gelagert ist der Fall beim HC Landsberg: Die Verantwortlichen der Riverkings hatten schon vor den Klosterseern ihren Rückzug aus der Oberliga angekündigt. Sie wurden daher als sportlicher Absteiger eingestuft, der in der Folgesaison automatisch eine Spielklasse tiefer – in diesem Fall in der Bayernliga – antreten wird.

Königsbrunn kommt trotz Aufstiegsverzichts ohne Geldstrafe davon

Der BEV-Eishockeyobmann bezog auch zum Fall „EHC Königsbrunn“ Stellung. Der Verein vor den Toren Augsburgs gewann den Titel in der Bayernliga, er nahm sein Aufstiegsrecht zur Teilnahme am Spielbetrieb in der Oberliga Süd jedoch nicht wahr. Gemäß den geltenden Durchführungsbestimmungen hätte Königsbrunn eine Geldstrafe bezahlen müssen und wäre zudem in der kommenden Saison von Aufstiegs- und Play-off-Runden ausgeschlossen worden. „Der Aufstiegsverzicht machte auf eine Unebenheit im Regelwerk zur Findung eines Aufsteigers aufmerksam. Diese Regelung ist nicht mehr zeitgemäß. Ein Verbot zur Teilnahme an Aufstiegs- oder Play-off-Spielen würde mit einer überqualifizierten Mannschaft dem Wettbewerb eher schaden“, erklärte Butz. Aus diesem Grund sei die Entscheidung der Königsbrunner, den Aufstieg in die Oberliga abzulehnen, auch nicht sanktioniert worden. Gleichzeitig kündigte Butz an, dass das Regelwerk zur Saison 2023/24 angepasst und verständlicher gestaltet werden soll.

Saisonstart am 14. Oktober - Nach der Hauptrunde gibt‘s ein Pre-Play-off

Darüber hinaus gab er den Modus für die kommende Spielzeit bekannt, die am Samstag, 14. Oktober, mit dem Eröffnungsspiel in Neu-Ulm beginnt. Die weiteren sieben Duelle des ersten Spieltags folgen am Sonntag, 15. Oktober. Die Hauptrunde mit 30 Spieltagen endet am 2. Februar 2024. Anschließend ermitteln die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn in einem Pre-Play-off (Modus „Best of 3“) zwei Teilnehmer für das Play-off. Die ersten sechs Mannschaften der Hauptrunde sind automatisch für die K.o.-Runde qualifiziert. Play-off und Abstiegsrunde – daran nehmen die Teams von Platz elf bis 16 der Hauptrunde teil – starten am 16. Februar. Die Abstiegsrunde wird als Einfachrunde ohne Mitnahme von Punkten und Toren aus der Hauptrunde ausgetragen. Das Play-off-Viertelfinale wird im Modus „Best of 7“ ausgespielt, Halbfinale und Finale im Modus „Best of 5“. Der Bayerische Meister sowie der Absteiger in die Landesliga steht spätestens am 1. April 2024 (Ostermontag) fest. Der Bayerische Meister ist gleichzeitig sportlicher Aufsteiger in die Oberliga Süd.

Alle Halbfinalisten können als Nachrücker für Oberliga-Aufstieg herangezogen werden

Künftig erhalten alle vier Teilnehmer am Halbfinale die Möglichkeit, als Nachrücker in Betracht zu kommen. Voraussetzung wird aber sein, dass sich die entsprechenden Vereine schriftlich zum Ende der zweiten Wechselperiode (15. Februar 2024) gegenüber dem BEV und dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) erklären, ob sie im Falle der sportlichen Qualifikation oder als möglicher Nachrücker aufstiegswillig sind. „Der BEV spricht sich dafür aus, dass ein Meister sein Aufstiegsrecht auch wahrnehmen sollte. Das ist auch für die Integrität des Wettbewerbs wichtig“, lautet der abschließende Appell von Butz an die Vereine.