Wieder entscheidet zwischen Schongau und Amberg ein einziger Treffer Unterschied über Sieg und Niederlage

Von: Roland Halmel

In dieser Szene bleibt Schongau der Sieger: „Mammuts“-Torhüter Daniel Blankenburg wehrt Ende des zweiten Drittels den Penalty von Brett Mennear ab. © Roland Halmel

Schon in der Hauptrunde boten sich die EA Schongau und der ERSC Amberg Duelle auf Augenhöhe. Das war im ersten Aufeinandertreffen der Meisterrunde wiederum der Fall.

Schongau – Die Duelle zwischen der EA Schongau und dem ERSC Amberg sind in dieser Saison extrem eng und umkämpft. Im dritten Vergleich entschied zum dritten Mal ein einziges Tor Unterschied über den Sieg. Wie schon beim 4:5 vor zwei Wochen in der Hauptrunde hatten die „Mammuts“ auf eigenem Eis gegen die defensivstarken Oberpfälzer das Nachsehen, diesmal mit 2:3 (1:2, 1:0, 0:1).

Amberg hat aus wenig Chancen viel gemacht und wir aus vielen wenig.

„Das war ein Déjà-vu-Erlebnis“, so EAS-Coach Markus Ratberger, nachdem die gleichen Faktoren wie beim letzten Aufeinandertreffen den Ausschlag über Wohl und Wehe gegeben hatten. „Amberg hat aus wenig Chancen viel gemacht und wir aus vielen wenig“, erläuterte Ratberger, der mit der Leistung seiner Mannschaft ansonsten zufrieden war. „Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht.“ Die Schongauer bissen sich an der enorm kampfstarken ERSC-Abwehr und an Goalie Timon Bätge, einem der besten in der Bayernliga, jedoch die Zähne aus. „Wir haben 25 Schüsse geblockt, das ist überragend“, lobte Ambergs Coach Dirk Salinger sein ersatzgeschwächtes Team.

Schongau muss auf seinen Topscorer Florian Höfler verzichten

Bei der EAS fehlte mit Florian Höfler der Topscorer. „Das darf aber keine Ausrede sein“, so Ratberger, dessen Team nach einer Phase des gegenseitigen Abtastens und einer Großchance durch Felix Schwarz (7.) während eines Amberger Überzahlspiels in Führung ging (8.). Noch im gleichen Powerplay des ERSC startete die erste EAS-Reihe einen Konter, den Rückkehrer Samy Paré in abgeklärter Weise zum 1:0 vollendete (8.).

Schongau hat Glück: Amberg trifft nur den Pfosten

Die Freude darüber währte aber keine Minute. Beim folgenden Gästeangriff versenkte Schwarz die Scheibe unhaltbar für „Mammuts“-Goalie Daniel Blankenburg in den Winkel – 1:1 (9.). Für die Hausherren kam es noch schlimmer. Nur 57 Sekunden nach dem Ausgleich lenkte Brett Mennear einen Distanzschuss von Benjamin Frank zum 2:1 für die Gäste in die Maschen (10.). In der Folge belagerten die Schongauer vergeblich den ERSC-Kasten. Die beste Ausgleichsmöglichkeit ließ Kevin Steiner liegen (11.). Zwischendurch sorgten die Oberpfälzer mit ihren Konterangriffen aber immer wieder für Gefahr. Die EAS hatte Glück, dass Tanner Campbell nur den Pfosten traf (18.).

Schongaus Torhüter Daniel Blankenburg hält einen Penalty

Im zweiten Durchgang änderte sich nicht viel am Verlauf. Die Hausherren verfügten über die deutlich größeren Spielanteile, aus denen sie aber kein Kapital schlugen, weil die Amberger weiterhin diszipliniert verteidigten und sich auch keine Strafzeiten erlaubten. Erst Verteidiger Mathias Schuster gelang es. das ERSC-Abwehrbollwerk zu knacken. Sein verdeckter Schuss aus spitzem Winkel schlug zum 2:2 ein (33.). Kurz vor Drittelende wurde es dann turbulent, als die Unparteiischen nach einem Alleingang von Mennear und einem vermeintlichen Foul auf Penalty entschieden (39.). Der Amberger Topscorer scheiterte aber an Blankenburg.

Ambergs Torhüter mit einer Riesenparade gegen Velebny

Im Schlussdrittel drängten die „Mammuts“ auf den Führungstreffer. Phasenweise schnürten sie die Gäste minutenlang in deren Drittel ein, ohne aber zu einem zwingenden Abschluss zu kommen. Abgeklärter zeigten sich dagegen die Amberger. Im dritten Überzahlspiel der überaus fairen Partie gelang Shawn Campbell das 3:2 (53.). Diesem Rückstand rannte die EAS danach vergeblich hinterher, weil die Oberpfälzer jeden Schuss wegblockten und Goalie Bätge praktisch mit der Schlusssirene auch noch einen Gewaltschuss von Lubos Velebny parierte.

Statistik

EA Schongau - ERSC Amberg 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

1. Drittel: 1:0 (7:47) Paré (Murphy, Keil/4-5), 1:1 (8:31) Schwarz (Roth), 1:2 (9:28) Mennear (Frank). 2. Drittel: 2:2 (32:14) Schuster (Paré, Müller). 3. Drittel: 2:3 (52:45) Campbell (Mennear/5-4).

Strafminuten: Schongau 6, Amberg 6. Zuschauer: 234.