Zwei Personen teilen sich Martin Reschs bisheriges Amt - und sie wollen ihre Kontakte nutzen

Bei der EA Schongau gibt‘s Wechsel auf Posten des Team-Managers

Von Roland Halmel

Zehn Jahre sind genug: Martin Resch hört als Team-Manager bei der EA Schongau auf. Seine beiden Nachfolger sind bei den „Mammuts“ keine Unbekannten.

Schongau – Im Sport sind oftmals Geduld und Ausdauer nötig, um Erfolg zu haben. Beide Eigenschaften zeichneten Martin Resch aus, der als Team-Manager der EA Schongau aus einem langjährigen Landesliga-Team eine Spitzenmannschaft in der Bayernliga geformt hat. „Nach zehn Jahren ist es aber Zeit für Veränderungen“, verkündete Resch. Nachdem die „Mammuts“ in den vergangenen beiden Spielzeiten die Hauptrunde jeweils auf Platz drei abgeschlossen und dabei einige finanziell wesentlich besser ausgestattete Mannschaften hinter sich gelassen hatte, beschloss Resch, sein Amt nach der Spielzeit 2022/23 in andere Hände zu geben.

Sie haben die sportliche und wirtschaftliche Kompetenz und sie verstehen sich persönlich sehr gut.

Die Devise der Schongauer heißt: Aus eins mach zwei. Künftig wird sich ein Duo den Teammanager-Posten teilen. Friedrich Weinfurtner, der aufgrund einer Verletzung während der vergangenen Saison seine aktive Karriere beendete, und der ehemalige EAS-Stürmer Matthias Brahmer werden die Nachfolger von Resch. „Sie haben die sportliche und wirtschaftliche Kompetenz und sie verstehen sich persönlich sehr gut“, freut sich der scheidende Manager, dass eine vereinsinterne Lösung für seine Nachfolge gefunden wurde. „Beide haben das Vertrauen der gesamten Vorstandschaft und ich bin mir sicher, dass sie neue Impulse setzen werden“, verteilt Resch Vorschusslorbeeren an das neue Manager-Duo.

Resch zieht sich nicht komplett zurück

Der 45-Jährige wird sich allerdings nicht komplett zurückziehen. „Ich bin nicht weg. Ich werde den beiden beratend zur Seite stehen und bei der EAS werde ich mich weiter als Zweiter Vorstand um strategische Themen, wie beispielsweise das Eisstadion, kümmern. Dafür hatte ich zuletzt nicht so viel Zeit“, erklärte Resch.

Brahmer und Weinfurtner finden in Schongau „intakte Strukturen“ vor

„Wir wollen an die erfolgreiche Arbeit von Martin anknüpfen“, so Weinfurtner. Er ist sich bewusst, dass er und Brahmer in große Fußstapfen treten. Dennoch geht der 33-jährige Niederlassungsleiter einer Spedition genauso wie sein neuer Managerkollege mit viel Zuversicht an die Aufgabe heran. „Wir werden uns in allen Bereichen, also was Personal, Betreuer, Material und Spielbetrieb angeht, abstimmen“, erklärt Weinfurtner. „Jeder von uns hat zahlreiche Kontakte aus seiner aktiven Zeit. Dieses Netzwerk wollen wir nutzen und ausbauen“, berichtet Brahmer. „Wir übernehmen hier bei der EAS intakte Strukturen“, sagt der 37-jährige Regionalleiter, den in seiner aktiven Zeit im Gegensatz zu Weinfurtner, der mit Ausnahme seiner Anfänge in Pfronten ausschließlich für Schongau spielte, im Eishockey viel herumkam. Brahmer spielte in Bayreuth, Pegnitz, Haßfurt und Hügelsheim und knüpfte dabei zahlreiche Kontakte, die ihm jetzt in seiner Manager-Funktion zugute kommen sollen. „Die Spieler wissen Bescheid, jetzt geht es in die Gespräche“, stürzt sich das neue EAS-Managerduo sofort in die Arbeit, um ein schlagkräftiges Team für die kommende Bayernliga-Saison aufs Eis zu bringen.

Wichtigster Punkt auf der Agenda: Die Besetzung des Trainerpostens

Priorität hat für beide erst einmal der Trainerposten. Ein Kandidat ist auch Markus Ratberger, der die EAS im vergangenen Dezember von Rainer Höfler übernommen hat. „Danach werden wir jeden Spieler im Kader durchgehen“, so Weinfurtner. Die Tendenz geht dahin, einen Großteil des erfolgreichen Teams der vergangenen Saison zu halten. „Und wir wollen verstärkt junge Spieler integrieren“, lautet eines der Ziele von Weinfurtner. „Wir sind für Talente nach den Erfolgen der letzten Jahre auch attraktiv, denn bei uns bekommen sie Eiszeit“, sagt Brahmer, der sich vorgenommen hat, zusammen mit seinen Managerkollegen eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern für die EAS ins Rennen zu schicken. „Finanziell werden sie ein ähnliches Budget dafür wie in der letzten Saison zur Verfügung haben“, führte der scheidende Resch zum Abschluss aus.