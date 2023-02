Schongaus Coach begeistert: „Die Truppe ist einfach mega“

Von: Roland Halmel

Teilen

An fast allen Toren beteiligt: Samy Paré (rechts, hier in Hinspiel gegen Amberg vor zwei Wochen) erzielte einen Treffer selbst und leistete zu vier weiteren die Vorarbeit. © Roland Halmel

Mitte des Schlussdrittels lag die EA Schongau in Amberg mit 2:4 hinten. Dann aber raffte sich der Minitrupp der „Mammuts“ zu einer wahren Energieleistung auf.

Schongau – Was war das für ein Kraftakt! Mit einer extrem ersatzgeschwächten Mannschaft drehte die EA Schongau in der Gruppe B der Bayernliga-Meisterrunde eine fast schon verlorene Partie beim ERSC Amberg. Die „Mammuts“ lagen zwölf Minuten vor dem Ende noch mit zwei Toren hinten, um letztlich doch noch mit einem 6:4 (1:1, 1:1, 4:1)-Sieg vom Eis zu gehen. „Wahnsinn, die Truppe ist einfach mega“, jubelte EAS-Coach Markus Ratberger der nur mit 13 Feldspielern die Fahrt in die Oberpfalz angetreten hatte.

Mitte des ersten Drittels fällt bei Schongau auch noch Leonhard Zink aus

Mitte des ersten Durchgangs verletzte sich dann auch noch Verteidiger Leonhard Zink, sodass die „Mammuts“-Herde auf zwölf Mann zusammenschrumpfte. „Die Jungs sind ganz eng zusammengerückt“, lobte Ratberger den Zusammenhalt, den die Schongauer am Freitag beim Heimspiel gegen Erding noch etwas hatten vermissen lassen. „Das war ein aufopferungsvoller Kampf, der höchsten Respekt verdient“, urteilte Ratberger nach dem alles andere als einfachen Auftritt bei den Ambergern, gegen die sein Team in dieser Saison davor dreimal hauchdünn verloren hatte.

„Mammuts“ können sich auf ihren Torhüter Daniel Blankenburg verlassen

Die Schongauer erwischten einen guten Start. Matthias Müller erzielte im Nachschuss den frühen Führungstreffer für sein Team (7.). Kurz danach wanderten zwei Schongauer auf die Strafbank – die fällige Überzahl nutzten die Hausherren eiskalt aus. Michael Kirchberger in doppelter Überzahl und Shawn Campbell bei immer noch einem Mann mehr auf dem Eis schnürten in nur 31 Sekunden einen Doppelpack für die Amberger (jeweils 9.). Die „Mammuts“ ließen sich durch diesen 1:2-Rückstand sowie den Ausfall von Zink, der sich in einen Schuss geworfen und diesen auf schmerzhafte Weise abgeblockt hatte, aber nicht beirren. Sie standen defensiv weiterhin gut und sie konnten sich auf ihren Torhüter Daniel Blankenburg verlassen. Aber auch auf der Gegenseite stand mit Timon Bätge ebenfalls ein guter Keeper auf dem Eis, der sich lange nicht überwinden ließ.

Schongau nutzt Überzahlspiel zum 2:2-Ausgleich

Erst Mitte des zweiten Durchgangs gelang Kevin Steiner beim zweiten Überzahlspiel der „Mammuts“ der 2:2-Ausgleich (34.). Kurz vor Drittelende fingen sich die Schongauer aber einen Konter ein, den Daniel Krieger zur neuerlichen Amberger Führung verwertete (38.).

In weniger als acht Minuten gelingen den „Mammuts“ vier Tore

Im Schlussdurchgang erhöhte Tanner Campbell mit einer Direktabnahme auf 4:2 für die Hausherren (48.). Statt aufzustecken und sich in ihr Schicksal zu fügen, gaben die Schongauer auf diesen Rückschlag eine schnelle Antwort parat. Ein verdeckter Schuss von Ryan Murphy brachte den 3:4-Anschlusstreffer (53.). Kurz danach sorgte Philipp Keil während eines EAS-Powerplays für den 4:4-Ausgleich (56.). Im Anschluss überstanden die „Mammuts“ ein Unterzahlspiel unbeschadet. Kaum wieder komplett, gelang Samy Paré 37 Sekunden vor dem Ende nach Vorarbeit von Murphy das 5:4 für die Gäste. Amberg nahm daraufhin seinen Keeper vom Eis, um mit einem zusätzlichen Feldspieler zumindest noch das Unentschieden und eine Verlängerung zu erzwingen. Den Sieg ließ sich die EAS aber nicht mehr nehmen, da Murphy mit seinem Schuss zum 6:4 in den verwaisten Amberger Kasten den dritten Auswärtserfolg der Schongauer in der Meisterrunde perfekt machte.

Mit einem Sieg gegen Ulm/Neu-Ulm ist Schongau sicher Gruppenzweiter

Damit ist die Ausgangslage für die Schongauer vor dem abschließenden Heimspiel am kommenden Freitag, 24. Februar, gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm folgende: Punktemäßig könnten sie mit dem TSV Erding zwar noch gleichziehen, doch den direkten Vergleich haben sie verloren – Platz eins ist also definitiv nicht mehr zu schaffen. Mit einem Sieg sind die „Mammuts“ aber auf alle Fälle Zweiter. Das ist insofern nicht ganz unwichtig, als sie dann im Play-off-Viertelfinale (Modus „Best of 3“) in einem entscheidenden dritten Spiel Heimrecht hätten. Für EAS-Coach Ratberger ist das angesichts der Auswärtsstärke seiner Mannschaft aber eher zu vernachlässigen: „Vielleicht ist das Heimrecht für uns gar nicht so gut.“

Statistik

ERSC Amberg - EA Schongau 4:6 (2:1, 1:1, 1:4)

1. Drittel: 0:1 (6:41) Müller (Paré, Schuster), 1:1 (8:09) Kirchberger (Mennear, Schmitt/5-3), 2:1 (8:40) S. Campbell (T. Campbell, Mennear/5-4). 2. Drittel: 2:2 (33:20) Steiner (Keil, Holzmann/5-4), 3:2 (37:14) Krieger (Schwarz, Stütz). 3. Drittel: 4:2 (47:20) T. Campbell (Köbele, Salinger), 4:3 (52:09) Murphy (Paré, Velebny), 4:4 (55:07) Keil (Müller, Paré/5-4), 4:5 (59:23) Paré (Murphy, Müller), 4:6 (59:42) Murphy (Paré, Höfler/Empty-Net-Goal). Strafminuten: Amberg 12, Schongau 8. Zuschauer: 712.