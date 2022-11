Schongaus Co-Trainer wettert: „Unser Spiel war hundsmiserabel“

Von: Roland Halmel

Irgendwie bekamen sie den Gegner nicht zu packen: Die Schongauer (in schwarz-gelben Trikots, hier Matthais Schuster) zeigten gegen Pegnitz eine enttäuschende Leistung. Zum Sieg reichte es trotzdem. Foto: halmel © Roland Halmel

Die Favoritenrolle schmeckt der EA Schongau in dieser Saison irgendwie nicht. Gegen vermeintlich leichte Gegner aus der unteren Tabellenhälfte der Bayernliga tun sich die „Mammuts“ nach wie vor schwer.

Schongau – Das bewies auch die Heimpartie gegen den EV Pegnitz. Nach dem guten Auftritt zwei Tage zuvor beim Spitzenreiter in Miesbach, der knapp mit 3:4 verloren ging, zeigte die EAS gegen den Aufsteiger, der sich in der höchsten Liga des Freistaats aber noch nicht zurechtfindet und noch immer sieglos auf dem vorletzten Platz rangiert, eine schwache Vorstellung. Das Positive: Für die Schongauer reichte es dennoch zu einem 6:2 (2:1, 2:0, 2:0) der Marke „Arbeitssieg“.

Schongau hat Gegner offensichtlich auf die leichte Schulter genommen

„Auf dem Papier war das ein leichtes Spiel, aber das ist unser Problem“, bekannte Schongaus Co-Trainer Helmut Maucher. „Unser Spiel war hundsmiserabel“, fasste er die Leistung der Schongauer gegen den kriselnden Außenseiter, bei dem am Montag vor einer Woche der Trainer zurücktrat und der am Freitag gegen Peißenberg mit 1:12 unterging, zusammen. „In der Vergangenheit hätten wir solche Spiele noch verloren, jetzt gewinnen wir sie. Das ist das Positive daran“, war Maucher aber letztlich froh, dass seine Mannschaft mit einem dreifachen Punktgewinn vom Eis ging.

Schongau erwischt Start nach Maß und geht schnell mit 2:0 in Führung

Dabei lief es in den ersten Minuten für die „Mammuts“ noch wie geschmiert. Daniel Holzmann erzielte aus der Distanz das 1:0 (2.), wenig später ließ Samy Paré nach einem Bully im eigenen Drittel mit einem feinen Solo über die gesamte Eisfläche das 2:0 folgen (6.). Mitte des ersten Durchgangs leisteten sich die Hausherren dann aber drei Strafzeiten, unter anderem für Meckern. „Ganz blöd“, ärgerte sich Maucher, nachdem Pegnitz die numerische Überlegenheit eiskalt ausgenützt hatte. Ein verdeckter Schuss von Ondrej Homolek bei zwei Pegnitzern mehr auf dem Eis schlug zum 2:1 (12.). Nur wenig später glich Jannek Gerstner, immer noch im Powerplay, zum 2:2 aus (14.). Danach taten sich die Schongauer schwer, wieder ins Spiel zu finden.

Schongaus Spiel bleibt bis zum Schluss fahrig

Anfangs des Mittelabschnitts waren sogar die Gäste am Drücker. Mit etwas Glück– Jonas Lautenbacher fälschte einen Distanzschuss zum 3:2 ab (28.) – ging die EAS aber wieder in Führung. Kurz vor der zweiten Drittelpause verschaffte Fritz Weinfurtner, der in der Verteidigung spielte, seinem Team mit dem 4:2, einem Hammer von der blauen Linie, etwas Luft (38.). Auch im Schlussdrittel blieb das Spiel der Schongauer weiterhin fahrig. Pegnitz ließ sich auf diese Weise nicht abschütteln. Erst in den letzten Minuten sorgten die Hausherren für klare Verhältnisse. Nach guter Vorbereitung von Lautenbacher hinter dem Kasten erhöhte Tristan Gagnon auf 5:2 (56.). Kurz vor der Sirene rutschte ein Schuss von Tobias Estermaier zum 6:2-Endstand in den Pegnitzer Kasten.

Statistik

EA Schongau - EV Pegnitz 6:2 (2:2, 2:0, 2:0)

1. Drittel: 1:0 (1:59) Holzmann (Höfler, Paré), 2:0 (5:55) Paré, 2:1 (11:51) Holomek (Navarra, Breyer/5-3), 2:2 (13:32) Gerstner (Navarra, Dzemla/5-4). 2. Drittel: 3:2 (27:34) Lautenbacher (Gagnon), 4:2 (37:09) Weinfurtner (Gagnon, Lautenbacher). 3. Drittel: 5:2 (55:23) Gagnon (Lautenbacher, Klein/4-4), 6:2 (57:48) Estermaier (Seelmann, Maucher).

Strafminuten: Schongau 14, Pegnitz 10. Zuschauer: 251.