Bei Schongau klappt‘s auch ohne Nachsitzen

Von: Roland Halmel

Viel Kampf, wenig Tore: Gastgeber Schongau (in schwarz-gelben Trikots, hier Jonas Lautenbacher, li.) und Buchloe lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. © Roland Halmel

Im Heimspiel gegen Buchloe machte die EA Schongau den nächsten Schritt Richtung Bayernliga-Meisterrunde. In der umkämpften Partie spielten die Torhüter die Hauptrolle.

Schongau – Die EA Schongau kann enge Duelle auf eigenem Eis auch ohne Nachsitzen für sich entscheiden. Gegen den ESV Buchloe benötigten die „Mammuts“ erst zum dritten Mal in dieser Saison keine Verlängerung zu einem Heimerfolg. Im ersten Bayernliga-Spiel vor heimischer Kulisse nach dreiwöchiger Pause setzte sich die EAS gegen die „Pirates“ mit 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) durch.

EAS-Schongaus Goalie Blankenburg kassiert kurz vor Schluss den einzigen Treffer

„Ein etwas glücklicher, aber wichtiger Arbeitssieg“, befand Schongaus Co-Trainer Helmut Maucher nach der umkämpften Partie, bei der die Torhüter – Daniel Blankenburg bei Schongau, Johannes Wiedemann auf Buchloer Seite – herausragten. „Die waren beide sehr gut“, urteilte Maucher. Schongaus Goalie Blankenburg verdarb der Gegentreffer der Gäste 49 Sekunden vor der Sirene zwar den Shut-Out, doch das nahm der 27-Jährige, der einst auch schon für Buchloe zwischen den Pfosten gestanden hatte, gelassen hin. „Hauptsache, gewonnen. Das war ein wichtiger Schritt für einen Platz unter den ersten acht“, so Blankenburg, der nach längerer Verletzungspause sein Comeback feierte. In der Tabelle verbesserten sich die „Mammuts“ zwar nicht, als Fünfter haben sie jetzt aber zehn Punkte Vorsprung auf die unterlegenen Buchloer, die als Neunter derzeit nicht für die Meisterrunde qualifiziert wären.

Vom Start weg ein Duell auf Augenhöhe mit wenigen Chancen

Vom Start weg entwickelte sich zwischen den beiden Kontrahenten ein Duell auf Augenhöhe mit nur vereinzelten Torchancen. In der Anfangsphase hatte Samy Paré bei der für lange Zeit einzigen Strafzeit gegen die Hausherren eine gute Break-Möglichkeit in Unterzahl. Kurz vor der ersten Drittelpause traf Florian Höfler den Pfosten des ESV-Gehäuses.

Auch im Mitteldrittel ein verbissener Kampf um jede Scheibe

Im Mittelabschnitt änderte sich nicht viel am Verlauf. Beide Teams kämpften verbissen um jede Scheibe. Die Anzahl an nennenswerten Chancen blieb jedoch überschaubar. Jonas Lautenbacher vergab eine gleich zu Drittelbeginn für die Schongauer (22.). Danach stand Blankenburg mehrfach im Fokus. Erst klärte er gegen drei heranstürmende Buchloer (28.), anschließend war er nach einem Unterzahl-Break von Alex Krafczyk (31.) und nach einem Solo von Michal Petrak (33.) zur Stelle. Damit blieb auch der zweite Durchgang torlos. „Spiele gegen Buchloe sind immer eng“, bekannte EAS-Teammanager Martin Resch in der zweiten Pause.

Abgefälschter Schuss von Lautenbacher bringt Schongau in Führung

Mit etwas Glück gingen die Gastgeber schließlich in Führung. Während einer Bankstrafe gegen den ESV wegen zu vieler Spieler auf dem Eis wollte Jonas Lautenbacher vors Tor passen. Sein hartes Zuspiel beförderte ein Buchloer zum 1:0 in den eigenen Kasten (46.). Die „Pirates“ versuchten, sofort zu antworten, was aber nicht gelang. Stattdessen landete ein mustergültiges Zuspiel bei Simon Maucher, und der ließ nach einem Alleingang Gäste-Torhüter Johannes Wiedemann keine Chance – 2:0 (49.). Die Partie nahm danach deutlich an Fahrt auf. Buchloe verzeichnete zwei gute Gelegenheiten zum Anschlusstreffer (52., 58.). Dazwischen traf Schongaus Fritz Weinfurtner die Latte (53.). 65 Sekunden vor dem Ende nahmen die Buchloer ihren Keeper vom Eis. Krafczyk gelang bei einem Mann mehr auch noch der Anschlusstreffer (60.), mehr ließen die „Mammuts“ aber nicht mehr zu.

Statistik

EA Schongau - ESV Buchloe 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: 1:0 (45:34) Lautenbacher (Höfler, Holzmann/5-4), 2:0 (48:35) Maucher (Zink, Schuster), 2:1 (59:09) Krafczyk (Wittmann).

Strafminuten: Schongau 4, Buchloe 10. Zuschauer: 173.