Ein wichtiger Spieler bleibt bei den „Mammuts“, doch ein anderer geht

Von: Stefan Schnürer

Verlässt die EAS: Daniel Holzmann. © Roland Halmel

Die EA Schongau will auch kommende Saison in der Bayernliga oben mitmischen. Ein enorm wichtiger Spieler bleibt an Bord, ein anderer hingegen versucht sein Glück in einer höheren Liga.

Schongau – Nach der Saison ist vor der Saison: Bei der EA Schongau laufen die Planungen und Gespräche für die neue Saison laut Pressesprecher Gerhard Siegl auf Hochtouren. Dass die „Mammuts“ nun schon zum zweiten Mal in Folge den Einzug in die Meisterrunde der Bayernliga geschafft hat, liege nicht nur am guten Teamgeist, sondern auch „an der enormen Entwicklung, welche einzelne Spieler des Teams genommen haben“, so Siegl.

Diesmal konnten die EAS-Verantwortlichen Daniel Holzmann nicht mehr zum Bleiben überreden

Für die Schongauer ist das aber nicht immer von Vorteil, denn auch höherklassigen Vereinen bleibt so etwas nicht verborgen. Schon vor der Saison 2022/23 hatte Daniel Holzmann eine verlockendes Offerte eines Klubs aus der Oberliga erhalten. Zur Freude der EAS-Verantwortlichen entschloss sich Holzmann damals aber, weiter für die „Mammuts“ zu spielen. Nun reizt den 27-jährigen Verteidiger aber doch die sportliche Herausforderung, eine Liga höher zu spielen und er wird sich einem Oberligisten anschließen. Welcher dies sein wird, wollten die Schongauer noch nicht verraten. Mit 30 Scorerpunkten (10 Tore, 20 Vorlagen) zählte Holzmann laut Siegl „zu den Garanten für das gute Abschneiden der Mammuts“. Daher ist sein Abgang für den Klub „natürlich ein herber Verlust“, wie der EAS-Sprecher zugibt, auch wenn ihn der Spieler in der Teamleitung fairerweise frühzeitig mitgeteilt hat. Auf der anderen Seite sind die „Mammuts“ aber auch stolz, denn erneut schafft ein Eigengewächs den Sprung aus der Bayernliga in die Oberliga „und unterstreicht, dass dieser Weg mit entsprechend viel Eiszeit und Vertrauen für junge Spieler absolut vorteilhaft ist“, so Siegl.

Kapitän Jonas Lautenbacher bleibt an Bord

Umso mehr freut man sich bei der EAS, dass ein anderer Spieler, der sein Können bereits in höheren Ligen bewiesen hat, der Mannschaft erhalten bleibt. Kapitän Jonas Lautenbacher – eigentlich Stürmer, zuletzt jedoch verstärkt in der Abwehr eingesetzt – geht in seine mittlerweile fünfte Spielzeit im Bayernligateam der EAS. Der 27-jährige Allrounder entstammt dem eigenen Nachwuchs, kam über die Nachwuchsteams in Füssen und Kaufbeuren bis in die DEL2. In der zweithöchsten deutschen Spielklasse absolvierte er für den ESVK 59 Partien für den ESVK. Nach drei Jahren fast hundert Partien für den Oberligisten EC Peiting kehrte er 2019 zur EAS zurück.

Sein Stellenwert im Team kommt dadurch zum Ausdruck, dass er zum Kapitän gewählt wurde. „Sein Wort gilt und seine Leistung auf dem Eis ist immer vorbildlich“, lobt Siegl. In der abgelaufenen Saison steuerte Lautenbacher in 31 Partien 28 Scorerpunkte (10 Tore, 18 Vorlagen) zum Erfolg seines Teams bei. Mit dem Kapitän „ist schon frühzeitig ein weiterer wichtiger Eckpfeiler der Kaderplanung 2023/24 gesetzt“, wie Siegl sagt.

Bleibt der EAS erhalten: Jonas Lautenbacher. © Roland Halmel