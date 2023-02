„Mammuts“ machen es auch in Ulm wieder hochspannend

Von: Roland Halmel

Teilen

Er bescherte seinem Team den Zusatzpunkt: Florian Seelmann (im schwarzen Trikot, hier im Heimspiel gegen Amberg), gelang in der Verlängerung das entscheidende 4:3. Halmel © Roland Halmel

Die EA Schongau entwickelt sich in der Bayernliga-Meisterrunde zum Spezialisten für hauchdünne Entscheidungen. Im Gastspiel beim VfE Ulm/Neu-Ulm entschied zum dritten Mal im dritten Spiel ein einziges Tor Unterschied über den Sieg.

Schongau – Wie beim Auftaktspiel in Erding mussten die „Mammuts an der Donau nachsitzen – und erneut holten sie den Zusatzpunkt. Gegen die „Donau Devils“ setzte sich die EAS nach Verlängerung mit 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0) durch, nachdem sie wie in Erding eine Zwei-Tore-Führung verspielt hatte.

Zur Halbzeit in der Meisterrundengruppe liegen alle Teams dicht beisammen

„Wir wussten, dass Ulm nie aufgibt“, berichtete EAS-Coach Markus Ratberger. Als es gut vier Minuten vor dem Ende 3:1 für seine „Mammuts“ stand, durfte Ratberger schon vorsichtig auf drei gewonnene Punkte schielen. Doch es kam anders: Mit zwei Treffern in der Schlussphase – das 3:3 fiel 26 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit – schafften die Gastgeber noch den Ausgleich. „Trotzdem bin ich mit der Leistung der Mannschaft zufrieden“, bilanzierte Ratberger angesichts des Zusatzpunkts, der in der engen Gruppe B in der Endabrechnung viel wert sein kann. Zur Halbzeit liegt die EAS zusammen mit Ulm und Erding, die ebenfalls vier Zähler aufweisen, knapp hinter Spitzenreiter Amberg (6 Punkte).

„Mammuts“ gehen in Ulm schnell mit 2:0 in Führung

Gegen die etwas ersatzgeschwächten Ulmer, die nur zweieinhalb Sturmreihen aufbieten konnten, erwischten die Schongauer den besseren Start. Florian Höfler, der nach seiner Krankheitspause wieder ins Team zurückkehrte, gelang mit einem Abstauber der Führungstreffer (8.). Keine Minute später ließ Ryan Murphy nach einem Konter das 2:0 folgen (9.). Der zweite EAS-Torschütze kassierte im Anschluss nach einem harten Bandencheck eine Fünf-Minuten-Strafe. Die anschließende Überzahl nutzten die „Donau Devils“ zum 1:2 (18.).

Schongaus Torhüter Philipp Wieland rettet seiner Mannschaft den kleinen Vorsprung ins letzte Drittel

Der Treffer gab den Ulmern sichtlich Auftrieb. Im Mitteldrittel bestimmten sie über weite Strecken das Geschehen. „Unser Torhüter hat uns da im Spiel gehalten“, lobte Ratberger seinen Keeper Philipp Wieland, der einige gute Möglichkeiten des VfE zunichte machte. In der Offensive taten sich die Gäste zunehmend schwerer. Selbst eine doppelte Überzahl in der Schlussphase des zweiten Durchgangs wusste die EAS nicht zu nutzen.

26 Sekunden vor Schluss kassiert EAS den Ausgleich - In der Verlängerung schlägt Seelmann zu

In der zweiten Pause hatte Ratberger dann aber offensichtlich die richtigen Worte gefunden, denn gleich nach der Rückkehr aufs Eis und noch mit einem Mann mehr verschaffte Tobias Estermaier den „Mammuts“ mit dem 3:1 wieder etwas Luft (41.). „Die Führung haben wir recht souverän runtergespielt“, urteilte Ratberger, ehe sich seine Mannen kurz vor Schluss noch zwei Strafzeiten einfingen – und prompt noch zwei Treffer einfingen (56., 60.). In der Verlängerung durften dann aber die 50 mitgereisten EAS-Fans aber jubeln, als Florian Seelmann die Scheibe zum 4:3 (63.) im Ulmer Kasten unterbrachte.

Statistik

VfE Ulm/Neu-Ulm EA Schongau n.V. 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

1. Drittel: 0:1 (7:26) Höfler (Klein, Keil), 0:2 (8:16) Paré (Murphy, Saal, 1:2 (17:48) Podesva (Synek/5-4). 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: 1:3 (40:43) Estermaier (Höfler, Holzmann (5-4), 2:3 (55:48) Synek (Podesva/5-3), 3:3 (59:34) Synek (Podesva). Verlängerung: 3:4 (62:30) Seelmann (Klein, Zink).

Strafminuten: Ulm/Neu-Ulm 10, Schongau 8 + 5 für Murphy (Bandencheck). Zuschauer: 551.