„Mammuts“ werden mehr und mehr zu Spezialisten für die Verlängerung

Von: Roland Halmel

Teilen

Es dauerte wieder einmal länger als üblich: Die Schongauer (in schwarzen Trikots, hier Florian Seelmann, re., und Torhüter Philipp Wieland) mussten auch im Heimspiel gegen Schweinfurt in die Verlängerung. © Holger Wieland

In den ersten beiden Heimspielen musste die EA Schongau bereits nachsitzen. jetzt ist es schon wieder passiert.

Schongau – Zuschauer bei den Heimspielen der EA Schongau bekommen in dieser Saison weiterhin viel für ihr Eintrittsgeld geboten. Zum dritten Mal in Folge mussten die „Mammuts“ im heimischen Stadion an der Lechuferstraße nachsitzen. Zuvor gegen gegen ESC Dorfen (4:3) und den EHC Königsbrunn (2:1) hatten die Schongauer das Eis als Sieger verlassen. Auch gegen den ERV Schweinfurt siegten sie in der Overtime mit 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) und ergatterten damit den Zusatzpunkt.

Schongaus Trainer Rainer Höfler mit zwiespältiger Bilanz

„Über die komplette Spielzeit waren wir das bessere Team, von daher ist es ein verlorener Punkt“, urteilte Schongaus Trainer Rainer Höfler danach. Andererseits: „Wenn man die letzten zehn Minuten komplett in Unterzahl spielt, sind es zwei gewonnene Punkte“, ergänzte Höfler, der mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden war. „Hut ab vor der großen Moral“, lobte der EAS-Coach.

Schongauer Anlaufprobleme im ersten Drittel

Im ersten Abschnitt offenbarten die Hausherren gewisse Anlaufprobleme. Prompt nutzte die erste Reihe der „Mighty Dogs“ einen Zuordnungsfehler in der EAS-Abwehr zum Führungstreffer durch Marcel Grüner (5.). In der Folge hatten die ersatzgeschwächten Schweinfurter einige gute Chancen. „Philipp Wieland im Kasten hat uns aber im Spiel gehalten“, lobte Höfler seinen Torhüter.

Schongau dominiert im zweiten Drittel

Im zweiten Abschnitt übernahmen die „Mammuts“ das Kommando. „Das war ein Spiel auf ein Tor“, sagte Höfler. Seine Spieler scheiterten aber immer wieder an Schweinfurts Keeper Benedict Roßberg. „Der war sehr gut“, urteilte Höfler. Erst in Überzahl gelang es Tristan Gagnon, den ERV-Goalie zu überwinden – 1:1 (34.). Die Großchance der Hausherren im Anschluss nach einem Konter machte Roßberg dann aber zunichte. Dann bewiesen die Unterfranken, dass auch sie Powerplay spielen können. Kurz vor Ablauf einer Schongauer Strafzeit erzielte Dylan Hood den erneuten Führungstreffer für die Gäste. Der Ärger über diesen Rückstand war bei den „Mammuts“ jedoch schnell verraucht. Keine Minute später glich Tobias Estermaier, der in sehenswerter Manier Goalie Roßberg aussteigen ließ, zum 2:2 aus (43.). Danach vergaben die Schongauer mehrfach die Gelegenheit zum Führungstreffer. Die beste ließ Florian Höfler aus.

In regulärer Spielzeit gelingt „Mammuts“ fast der Siegtreffer

Im Anschluss rückte der Unparteiische in den Fokus. Er verteilte Strafzeiten in Serie an EAS-Spieler. Darunter war Lubos Velebny, der für einen harten Check fünf Minuten plus eine Spieldauerstrafe kassierte. „Die Strafe gegen Lubos war hart, aber vertretbar“, so Gerhard Siegl. Was Schongaus Sprecher jedoch ärgerte: „Dann hätte er aber auch die Fouls der Schweinfurter davor bestrafen müssen.“ Die „Mammuts verteidigten trotz langer Unterzahl – dreieinhalb Minuten hatten sie sogar zwei Mann weniger auf dem Eis – mit viel Leidenschaft. Zudem hatten sie in Torhüter Wieland einen starken Rückhalt. Die Schongauer überstanden diese brenzlige Phase schließlich unbeschadet. Und fast wäre ihnen in der regulären Spielzeit sogar noch der Siegtreffer gelungen. Nach einem Konter von Paré war Schweinfurts Torhüter schon geschlagen (59.). Ein ERV-Verteidiger rettete aber im letzten Moment. Es folgte eine längere Diskussion. Die Schongauer Anhänger hatten die Scheibe hinter der Linie gesehen, das Schiedsrichtergespann indes nicht. „Schwer zu sehen wegen des Nebels“, äußerte sich Höfler diplomatisch.

Keine Diskussion gab es in der Verlängerung, in der die EAS wie schon die beiden Male zuvor das bessere Ende für sich hatte. Wie in der Woche zuvor gegen Dorfen bescherte Paré den „Mammuts“ mit seinem 3:2-Siegtreffer den Zusatzpunkt (63.).

Statistik

EA Schongau - ERV Schweinfurt n.V. 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

1. Drittel: 0:1 (4:39) Grüner (Hood, Bär). 2. Drittel: 1:1 (33:02) Gagnon (Höfler, Lautenbacher/5-4). 3. Drittel: 1:2 (41:26) Hood (Sides, Ewald/5-4), 2:2 (42:20) Estermaier (Paré, Holzmann). Verlängerung: 3:2 (62:40) Paré (Höfler).

Strafminuten: Schongau 16 + 5 für Veleby (Bandencheck) + 20 für Velebny (Spieldauer-Disziplinarstrafe), Schweinfurt 10. Zuschauer: 225.