Matthias Brahmer und Friedrich Weinfurtner: Wollen keine Kopie des Vorgängers sein

Von: Andreas Mayr

Tief im Verein verwurzelt und mit kaufmännischem Knowhow ausgestattet: Matthias Brahmer (links) und Friedrich Weinfurtner starten mit besten Voraussetzungen in ihr Amt als Teammanager der EA Schongau. © Andreas Mayr

Ein Jahrzehnt lang war Martin Resch als Teammanger im Amt und formte ein Bayernliga-Spitzenteam. Ein Duo soll jetzt sein Werk fortführen - ohne ihn dabei zu kopieren.

Schongau – Zweimal hat die Nationalmannschaft aus Thailand an den Eishockey-Weltmeisterschaften teilgenommen, unten in der Division drei. Ansonsten hat das Land nun wirklich nicht viel mit dem Sport zu tun. Matthias Brahmer (37) und Friedrich Weinfurtner (33) dachten, dass sie in Südostasien weit genug weg vom Eishockey waren, als sie vergangenen Januar dort Urlaub machten. Bis sie ein Zeitungsbericht aus der Heimat erreichte. Da verkündete Martin Resch, der Teammanager der Schongau Mammuts, dass er nach zehn Jahren aufhören wolle. „Ein Klassiker“, scherzt der frühere Kapitän Weinfurtner, Spitzname Fritzi. Beide wussten: Jetzt wird’s ernst.

Da brauchen wir nicht zu reden: Der Schatten von Martin ist riesig.

In der Schongauer Thronfolge standen die beiden an nächster Stelle. So hatte man’s besprochen. Aber wie ihnen klar wurde, dass sie die Aufgabe am Kulminationspunkt des Schongauer Eishockeys übernehmen würden, spürten sie die Last des neuen Amtes. „Da brauchen wir nicht zu reden: Der Schatten von Martin ist riesig“, sagt Friedrich Weinfurtner. Sein Partner nennt’s ein „großes Erbe“ und auch eine „Erfolgsstory“, die weiter gehen soll. Ein schönes Motto für den Einstieg.

Der Übergang in die neue Ära soll sanft vonstatten gehen

Die beiden Neuen werden ja nicht alleine auf die hohe See entlassen. Der Übergang in die neue Ära geht sanft vonstatten. Beim ersten großen Treffen legten sie sich einen „Schlachtplan“ zurecht, wie Matthias Brahmer sagt. Zu dritt in Reschs Stube. Auf der Prioritätenliste stand an oberster Stelle der neue Trainer (der nun Stefan Roth heißt), dahinter Punkte wie Spieler, Sommertraining, Testspiele und ganz, ganz viel mehr. Die Drei haben auch eine Chatgruppe eröffnet. Fragen klären sie auf dem kurzen Weg. In die neue Rolle wollen sie reinwachsen. Niemand bringt einem bei, wie man einen semi-professionellen Sportverein zu führen hat. „Wir werden lernen, weil wir auf die Schnauze gefallen sind“, so formuliert es Matthias Brahmer. Mit Martin Resch haben sie aber eine Gehhilfe zur Hand.

Beide sind im verein verwurzelt, beide verfügen über ökonomisches Knowhow

An dieser Stelle muss man einmal festhalten, dass die beiden bestens ins Jobprofil passen. Sie stammen aus Schongau, aus dem Nachwuchs. Durch ihre Venen fließt schwarz-gelbes Blut. „Wir wollen etwas zurückgeben“, betont Friedrich Weinfurtner. Beide verfügen über kaufmännischen Hintergrund. Weinfurtner leitet die örtliche Niederlassung einer Spedition, Brahmer hat Sport-Ökonomie in Bayreuth studiert. Beide sind offene Typen, mit denen man sich jederzeit auf ein Bier treffen würde. Und vielleicht das Wichtigste: Sie sind keine Kopien von Martin Resch. Von Anfang an stellten sie klar, dass es sie nur im Doppelpack gibt. Weinfurtner als Mann vor Ort, Brahmer, der in Augsburg wohnt, als Vermittler mit etwas Distanz. „Alleine mach ich’s nicht“, sagt Matthias Brahmer, Spitzname Hias.

Schon bald nach dem Amtsantritt gab‘s eine Wunschliste von der Mannschaft

Mit dem neuen Führungsduo beginnt der nächste Abschnitt des Schongauer Eishockeys. Das hat sich Vorgänger Martin Resch explizit gewünscht. Im Alltag sieht das so aus: Wie die Zwei ihre Ämter übernahmen, erreichten sie alsbald eine Wunschliste der Mannschaft. Unter anderem fragten die Spieler nach einem Fitnessraum, nach Aufwärmshirts, nach einem Physiotherapeuten. Schritt für Schritt arbeiten sie die Gesuche ab, auch wenn klar ist, dass sich nicht alles erfüllen lässt. „Du merkst, dass die Spieler motiviert sind“, sagt Matthias Brahmer. „Mir ist das lieber, als wenn der Bierwagen in der Kabine drin steht.“

Weinfurtner vergleicht Schongaus Fans mit denen von 1860 München

Von Seiten der Fans und des Vorstands spüren sie keinen Druck. Die Stammzuschauer vergleicht Friedrich Weinfurtner mit den Anhängern von 1860 München. „Die sind leidensfähig und haben Sachverstand.“ Selbst zwei dritte Plätze in der Bayernliga haben ihre Maßstäbe nicht verschoben. Schongau startet weiterhin mit einem Budget, das im unteren Drittel der Liga anzusetzen ist. „Das ist das Phänomen Schongau“, sagt Matthias Brahmer.

Trotz kleinen finanziellen Spielraums lautet das Ziel wieder: Erreichen der Play-offs

Trotz des finanziell engen Korsetts peilen die Mammuts wieder die Play-offs an. Gerne auch über den Umweg der Pre-Play-offs, die die Bayernliga neu einführt. „Wenn man zweimal Dritter wurde, sollte das der Anspruch sein“, sagt Brahmer. Wenngleich der Hinweis auf die Absteiger aus Landsberg und Klostersee nicht fehlt. Die Bayernliga der neuen Saison dürfte nicht nur größer (16 Vereine), sondern auch deutlich stärker daherkommen. Als zweites haben sich die neuen Teammanager ihre eigene Emanzipation zum Ziel gesetzt. „Dass wir nicht mehr auf Martin angewiesen sind“, so formuliert es Weinfurtner.

Das Managerduo setzt weiter auf das Prinzip der offenen Tür

Wie ihr Vorgänger wollen sie eine eigene Kultur im Team schaffen. Resch etwa lud die Spieler gern einmal am Wochenende zum Fußballschauen ein oder versorgte sie nach Spielen mit Essen. „Die Tür war immer offen“, sagt Weinfurtner. Genauso herzlich dürfte es auch bei den Nachfolgern zugehen. Matthias Brahmer erzählt eine Anekdote aus der vergangenen Saison. Nach Spielen habe er gerne einmal auf ein Bierchen in der Kabine vorbeigeschaut. Diese einmalige Verbundenheit der Mammuts habe ihn letztlich gefangen. Ja, da wachsen zwei mit ganz viel Schongauer Herzblut heran. Beste Voraussetzungen für eine Karriere als Manager.