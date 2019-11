Platt nach der großen Überraschung - EA Schongau verliert gegen Miesbach

Eishockey-Bayernliga

von Roland Halmel schließen

Am Freitag gab es für die EA Schongau beim Spitzenreiter einen Punkt, am Sonntag gegen den Zweiten nichts zu holen.

Schongau – Die Nachwirkungen des Punktgewinns bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung beim Bayernliga-Tabellenführer Waldkraiburg am Freitag bekamen die Schongauer Eishockeyspieler im Heimspiel gegen den TEV Miesbach zu spüren. Die Akkus der „Mammuts“ waren leer, sodass der favorisierte Zweite letztlich ohne größere Probleme mit 5:1 als Sieger vom Eis ging.

„Wir waren zu weit weg vom Gegner und haben eigentlich nie einen Zugriff auf das Spiel gefunden“, sagte EAS-Coach Andreas Leschinger nach der recht einseitigen Partie. „Die Jungs waren aber auch platt von der Waldkraiburg-Partie, die hat viele Körner gekostet“, erklärte EAS-Teammanager Martin Resch. Die EAS, die schon vor dem Spiel durch die Absenz von Max Mewes und den Abgang von Mauro Seider unter der Woche dezimiert war, schrumpfte während der Partie weiter zusammen. Jonas Lautenbacher blieb mit einer Handverletzung in der ersten Pause in der Kabine und Jakub Muzik erlitt im zweiten Durchgang bei einem Check eine leichte Gehirnerschütterung. „Das waren zu viele Ausfälle“, urteilte Resch.

EA Schongau von Beginn an unterlegen

Den spielstarken Miesbachern war zu Beginn anzumerken, dass sie sich für die 2:3-Niederlage gegen die EAS im ersten Saisonspiel revanchieren wollten. Die Gäste machten viel Druck auf den Kasten von Daniel Blankenburg. Ein abgefälschter Schuss von Christian Czaika (7.) landete in Überzahl als Bogenlampe zum 1:0 im Kasten. Danach verhinderte Blankenburg mehrfach einen größeren Rückstand. Nach einer schönen Kombination des TEV musste er sich aber zum zweiten Mal durch Bobby Slavicek (16.) geschlagen geben. Die Schongauer tauchten nur gelegentlich gefährlich vor dem Gästetor auf. Die beste Möglichkeit der Hausherren im ersten Durchgang vergab Muzik (6.).

Den besseren Start in den Mittelabschnitt erwischte dann erneut Miesbach. Nach nur 47 Sekunden stellte Slavicek auf 3:0. Die Schongauer taten sich in der Folge weiterhin schwer mit dem Offensivspiel. Auch in Überzahl schaffte es die EAS kaum sich im Gästedrittel festzusetzen. Mehr zu tun hatte Blankenburg, der sich immer wieder auszeichnen konnte. Beim Nachschuss von Markus Grabmeier (35.), der zum 4:0 einschlug, war er jedoch chancenlos. Etwas Hoffnung auf Besserung keimte bei den Hausherren auf, als der am langen Pfosten ungedeckte Simon Fend (37.) auf Zuspiel von Tobias Turner zum 1:4 einschob. Noch vor der zweiten Sirene stellte Slavicek (40.) aber den alten Abstand wieder her.

Das Schlussdrittel zwischen Schongau und Miesbach bleibt torlos

Im Schlussdurchgang gestalteten die Schongauer die Partie etwas ausgeglichener. „Weil Miesbach Gas rausgenommen hat“, sagte Leschinger. Zwingende Aktionen bei seinem Team blieben jedoch Mangelware. Tobias Findl (52.) und Daniel Holzmann (59.) kamen noch zu zwei Chancen, die aber wie weitere Möglichkeiten der Gäste nichts einbrachten.

Tore en masse gab es in Peiting: Der EC Peiting gewann mit 7:5 gegen Rosenheim. Am Freitag hatten die Peitinger bereits Sonthofen geschlagen.