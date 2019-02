EAS holt den vierten Rückstand nicht mehr auf

von Roland Halmel schließen

Dreimal einen Rückstand aufgeholt, den vierten nicht mehr. Nach der 5:6-Heimniederlage der EA Schongau gegen Buchloe wird es in der Verzahnungsrunde vorne richtig eng.

Schongau – „Wir waren wohl anfangs noch in der Kabine“, sagte EAS-Coach Roman Mucha nach den verschlafenen Start seiner Truppe, die Buchloe mit einem Doppelschlag innerhalb von 68 Sekunden bestrafte. Danach waren die Mammuts wach. Matthias Müller (3.) und Mauro Seider (7.) benötigten nur vier Minuten, um gleich zu ziehen. Danach bestimmte die EAS das Spiel. In Überzahl brachte Müller die (19.) die Hausherren in Front. Die Führung hielt Goalie Basti Hohenester fest, als er 13 Sekunden vor der Pause eine Riesenchance der Pirates entschärfte.

Der zweite Durchgang begann ähnlich schlecht wie der erste. Erst rutschte Tobi Dressel aus, sodass die Gäste einen Konter (27.) erfolgreich gestalteten. Wenig später agierte die EAS-Abwehr nicht konsequent genug. Marc Weigant (28.) markierte das 3:4. Im Anschluss machten sich die Schongauer mit unnötigen Strafzeiten selbst das Leben schwer. Eine davon hatte ein gutes Ende. Nach einem Foul an Simon Fend entschied der Referee auf Penalty, den Jakob Muzik (30.) sicher zum 4:4 versenkte. Das folgende Unterzahlspiel brachte die Hausherren aber erneut in Rückstand. Niklas Ruf (34.) traf. In den letzten Minuten vor der zweiten Pause verzeichneten die Mammuts einige Ausgleichsmöglichkeiten, bei denen ihnen aber das nötige glück fehlte. Besser machte es Muzik (41.) mit dem 5:5 zu Beginn des Schlussdrittels in Überzahl. Danach hatte die EAS bei zwei Großchancen der Gäste Dusel. Das war beim dritten Tor von Telesz (53.) nach einem offenen Schlagabtausch dann aufgebraucht. In den letzten Minuten warfen die Mammuts alles nach vorne. Auch den Torwart nahmen sie vom Eis. Der Ausgleich gelang aber nicht mehr.