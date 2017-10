EAS: Schwaches Schlussdrittel kostet Sieg

Pleite in Passau

Die EA Schongau schnuppert beim Gastspiel in Passau lange an einem Punktgewinn, hat den Favoriten aus Niederbayern 40 Minuten lang gut im Griff. Im Schlussabschnitt brechen die Mammuts aber ein, kassieren fünf Gegentreffer und verlieren am Ende mit 1:6. Damit warten die Schongauer weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Vielleicht gelingt der ja am Sonntag im Heim-Derby gegen den HC Landsberg (Spielbeginn: 17 Uhr).

Schongau – Nach einem torlosen Anfangsdrittel gehen die Schongauer im zweiten Abschnitt sogar in Führung. Marius Klein (25.) schießt sein Team mit seinem ersten Saisontor in Front. Passau zieht aber schnell wieder gleich, ist nur knapp vier Minuten später erfolgreich. Dominik Schindlbeck trifft zum 1:1 (29.). Mit diesem Spielstand geht es auch in die zweite Pause.

Was dann im Schlussabschnitt passiert, lässt sich nur schwer erklären. Passau dreht plötzlich auf, trifft binnen der ersten neun Minuten des letzten Drittels dreimal (45./49./50.), zieht unaufhaltsam davon.

Danach werfen die Schongauer alles nach vorne, versuchen die Partie doch noch irgendwie zu drehen. Ohne Erfolg. Im Gegenteil. Passau nutzt die freien Räume, kontert eiskalt, legt noch zwei weitere Tore (55./59.) nach und gewinnt am Ende deutlich mit 6:1.