Schongaus Neuzugang steht fest - Seine Premiere feiert er ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein

Von: Roland Halmel

Im Hinspiel noch beim Gegner: Ryan Murphy (im weißen Trikot) war Ende Oktober mit Erding zu Gast bei seinem neuen Verein. © Roland Halmel

Bei der Suche nach einer Vertretung für den verletzten Samy Paré ist die EA Schongau schnell fündig geworden. Doch auch von den Trainern der EAS gibt Neuigkeiten.

Schongau – Sehr ruhig war es in den vergangenen Wochen in der Bayernliga in Sachen „Transfers“. In dieser Woche wurden aber gleich zwei Teams aktiv. Der ESC Kempten verpflichtete einen neuen kanadischen Stürmer und auch die EA Schongau holte sich eine Verstärkung. Die nach dem Spiel gegen Pfaffenhofen am vergangenen Sonntag von EAS-Teammanager Martin Resch angekündigte Verpflichtung eines Ersatzes für den verletzten Samy Paré wurde sehr schnell in die Tat umgesetzt.

Ryan Murphy wechselte erst zu dieser Saison nach Erding

Bereits am Dienstag trainierte Ryan Murphy bei den „Mammuts“ mit. „Ryan kennt die Liga und wir kennen ihn. Er weiß, wo das Tor steht und er passt auch menschlich sehr gut zu uns“, sagt Resch über den 25-jährigen Amerikaner, der vergangene Saison für Ligakonkurrent Amberg in 29 Spielen 17 Tore erzielte. Zu Beginn dieser Spielzeit wechselte Murphy nach Erding. In 15 Spielen traf er siebenmal, ehe ihn eine Verletzung außer Gefecht setzte. Die Erdinger holten deshalb als Ersatz den früheren NHL-Spieler Tomas Plihal, was Murphy wohl nur noch einen Platz auf der Tribüne beschert hätte.

Befördert: Markus Ratberger ist ab sofort alleiniger Cheftrainer. Helmut Maucher fungiert weiter als Co-Trainer. © Roland Halmel

Möglicherweise spielen die Schongauer die Saison mit drei Ausländern zu Ende

Deshalb kam für ihn das Angebot der EAS gerade recht, noch dazu, weil er in der Zwischenzeit wieder gesund ist. „Er bleibt auf alle Fälle so lange, bis Samy wieder fit ist. Vielleicht haben wir dann aber auch im Februar drei Ausländer unter Vertrag“, so Resch, der sich ausdrücklich bei einigen privaten Gönnern bedankt, die eine Verpflichtung Murphys erst möglich machten.

Markus Ratberger ist jetzt alleiniger Chefcoach

Auch hinter der Bande hat sich bei den „Mammuts“ in dieser Woche etwas getan. Aus dem Interims-Trainerduo wurde ein festes, allerdings mit veränderten Rollen. Helmut Maucher, der nach dem Rücktritt von Rainer Höfler, zusammen mit Markus Ratberger als gleichberechtigter Partner die Mannschaft trainierte, tritt ins zweite Glied zurück. Ratberger, der auch über die nötige Trainerlizenz verfügt, wird dafür zum alleinigen Chef befördert. „Wir wollen einem jungen Trainer eine Chance geben. Das haben wir auch mit der Mannschaft besprochen, die voll hinter der Entscheidung steht“, berichtet Resch. „In unserer aktuellen Situation ist das die beste Lösung, schließlich hat sie ja in den letzten Wochen schon funktioniert.“ so Resch weiter. Auch Maucher kann mit dieser Entscheidung gut leben: „Die Rolle als Co-Trainer liegt mir.“

Murphy gibt sein Debüt ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Erding

Er freut sich auf die nächsten Aufgaben, die es durchaus in sich haben. An diesem Freitag (23. Dezember) müssen die „Mammuts“ ausgerechnet zu Murphys Ex-Klub Erding (20 Uhr), dem Team der Stunde in der Bayernliga. Die „Gladiators“ feierten seit der Verpflichtung von Plihal vier deutliche Siege in Folge, womit sie sich auf Platz sechs verbesserten. „Die sind bärenstark und putzen derzeit alles weg“, so Mauchers Einschätzung des Konkurrenten um einen Platz unter den besten Acht. „Wir können aber auch in Erding punkten, wenn wir wenig Fehler machen und in der Defensive stabil stehen“, sieht Maucher die EAS, die das Hinspiel mit 5:3 gewann, nicht chancenlos.

Waldkraiburg hat in dieser Saison bislang enttäuscht

Eine der Papierform nach deutlich einfachere Aufgabe wartet auf die Schongauer am Montag, 2. Weihnachtsfeiertag, wenn der EHC Waldkraiburg an die Lechuferstraße kommt (17 Uhr). Bei den vor der Saison noch hoch gehandelten Vorjahresfünften läuft es in dieser Spielzeit überhaupt nicht. Trotz eines Trainerwechsels dümpelt der EHC mit nur fünf Siegen als 13. in den Niederungen der Bayernliga umher. „Sie sorgen immer mal wieder für positive, aber auch negative Überraschungen,“ sagt Maucher über den Gegner, den die „Mammuts“ im Hinspiel auswärts mit 6:2 besiegten. „Wir dürfen sie aber auf keinen Fall unterschätzen. 80 Prozent reichen nicht, das haben wir zuletzt in den ersten beiden Dritteln gegen Pfaffenhofen gesehen“, so Maucher. Er fordert einen konzentrierten Auftritt und einen Sieg.

Dazu steht der EAS ein nahezu vollständiger Kader zur Verfügung. Simon Maucher muss zwar beruflich passen, Gleiches gilt eventuell für das Freitagspiel bei Lubos Velebny. Dafür sind Jonas Lautenbacher und Daniel Holzmann wieder fit.