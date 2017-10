Lette trifft doppelt: Mammuts holen Dreier

Bei Kopecky-Debüt

von Thomas Fritzmeier

Die Mammuts sind wieder da! Im Heimspiel gegen Pfaffenhofen holt die EA Schongau den ersten Dreier der Saison. Letten-Latte Vitalijs Hvorostinins trifft doppelt.

Schongau – Unter der Woche hatten die Spieler der EA Schongau abseits der Eisfläche für einen Paukenschlag gesorgt. Die Mannschaft hatte Geld gesammelt, um Milan Kopecky zurück an den Lech zu holen. Dafür gab es (absolut zu Recht) viel Lob und Applaus. Gestern Abend sorgten die Mammuts endlich auch auf dem Eis für positive Schlagzeilen. Die EAS kämpfte den EC Pfaffenhofen mit 3:2 nieder, feierte den ersten Saisonsieg.

Kopecky steht zwei Tage nach seiner Verpflichtung bereits im Kader, liefert eine ordentliche Leistung ab, bereitet ein Tor vor. Für die Highlights sorgt aber ein anderer: Vitalijs Hvorostinins schießt die Mammuts früh in Führung (6.). Der zweite Saisontreffer des Letten – und nicht sein letzter an diesem Abend.

Pfaffenhofen schlägt im zweiten Drittel zurück: Eine Strafe gegen die Mammuts wird angezeigt, Gästekeeper Philipp Hähl eilt vom Eis. Der ECP kurz mit sechs Feldspielern – und erfolgreich. Robert Neubauer trifft zum 1:1 (21.). Und es wird noch bitterer für die EAS. Wieder Unterzahl, wieder klingelt’s im Kasten von Nicklas Marschall. Michael Chemello drückt die Scheibe über die Linie (29.).

Die Mammuts beeindruckt das nur wenig. Sie drücken weiter aufs Gaspedal – und werden belohnt: Marius Klein gleicht noch vor der zweiten Pause aus (38.).

Der Schlussabschnitt ist ein echter Eishockey-Thriller. Beide Teams wollen unbedingt gewinnen, kämpfen wie wild. Den entscheidenden Schlag setzten schließlich die Mammuts. Vitalijs Hvorostinins, eingekauft, um enge Spiele zu entscheiden, macht genau das, wofür er bezahlt wird. Der Lette knipst zum zweiten Mal an diesem Abend, avanciert zum Matchwinner – und stiehlt Rückkehrer Kopecky ein bisserl die Show.

Die EAS holt damit nicht nur wichtige Punkte, sondern tankt auch mächtig Selbstvertrauen – und bringt den zuletzt stotternden Motor rechtzeitig vor dem Derby am Sonntag in Peißenberg (17 Uhr) in Schwung.