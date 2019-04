Andreas Leschinger neuer Trainer der EA Schongau

Eishockey Bayernliga

Die EA Schongau ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Wie der Verein mitteilte kommt der Nachfolger von Roman Mucha aus den eigenen Reihen.

Schongau - Die EA Schongau hat Andreas Leschinger als neuen Trainer vorgestellt. Bisher war er als Assistent für Roman Mucha aktiv. Der Slowake und die EA Schongau hatten sich vergangenes Wochenende getrennt. „Andi ist Schongauer, kennt als Co-Trainer die Mannschaft, die Liga und unseren Verein. Zudem besitzt er als Chef hinter der Bande Erfahrung. Er hat unser 100-prozentiges Vertrauen und wir freuen uns ein neues Kapitel in der Entwicklung des Teams aufzuschlagen“, wird Teammanager Martin Resch in einer Pressemitteilung der Schongauer zitiert.

Zwei Spieler haben Abschied angekündigt

Der neue Coach der Mammuts erlernte das Eishockey in seiner Heimatstadt, durchlief bei der EA Schongau alle Nachwuchsteams und war auch Spieler im Team der 1. Mannschaft. Schon als 18-Jähriger gehörte Leschinger zum EAS-Meisterteam in der Bayernliga (2001/02). Zunächst trainierte der mittlerweile 36-Jährige den Nachwuchs der EA Schongau. In dieser Zeit hatte er schon viele der jetzigen Stammkräfte der Mammuts unter seinen Fittichen. Im Seniorenbereich sammelte er Erfahrung im Coaching beim SV Apfeldorf. Anschließend war er für das B-Team der Mammuts in der Bezirksliga zuständig.

Zeitgleich laufen die Gespräche mit den Spielern der vergangenen Saison auf Hochtouren. Für zwei Stammkräfte braucht der neue Coach schon einmal Ersatz: „Verteidiger Markus Jänichen und Stürmer Fabian Magg werden der EA Schongau zur neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen“, heißt es in der Mitteilung.