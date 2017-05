Auflösung droht: Kein Kassier, keine EAS

Eishockey

Der EA Schongau droht die Auflösung. Schon wieder! Im Vorjahr schafften es die Schongauer nicht, rechtzeitig zur Jahreshauptversammlung einen Vorsitzenden zu finden. Diesmal fehlt ein Kassier.

Von Roland Halmel

Schongau – Im vergangenen Jahr schwebte lange Zeit das Damoklesschwert der Auflösung über der EA Schongau, da sich kein Vorsitzender fand. Das Thema ist auch in diesem Jahr akut. Diesmal benötigt die Eislaufabteilung des TSV einen Kassenwart. Bei der Hauptversammlung im Restaurant der MöbelCentrale konnte der Posten nicht besetzt werden. Ohne Finanzchef ist die Abteilung aber nicht handlungsfähig. In vier bis sechs Wochen muss jetzt eine weitere Zusammenkunft stattfinden, bei der ein neuer Kassier oder Kassiererin gefunden werden soll.

„Es ist nicht so, dass wir uns nicht schon im Vorfeld bemüht hätten, jemand zu finden“, erklärte Schriftführerin Marion Köhler den 55 Anwesenden. Auch die Appelle des EAS-Vorsitzenden Bernd Knittel und TSV-Chef Ralph Konstantin bei der Versammlung fruchteten nicht. Trotz der Unterstützung durch zwei zusätzliche Teilkassiere fand sich kein Kandidat, der den Job von Manuela Jäkel, die ihren Posten nach einem Jahr aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellte, übernehmen wollte. „Viele wollen in Schongau hochklassiges Eishockey sehen, dann muss man halt auch mal für so etwas aufstehen“, meinte Konstantin, der klarstellte, dass der TSV nicht einspringen wird, um die Arbeit des Kassiers zu übernehmen. Das erklärten auch Knittel und sein Stellvertreter Toni Linder. „Dann lösen wir die Abteilung halt auf“, malte Letzterer schwarz.

Dabei ist die finanzielle Lage beim Bayernligaabsteiger gar nicht schlecht. In der abgelaufenen Saison hielten sich die Einnahmen und Ausgaben mit jeweils rund 150 000 Euro die Waage. „Wir haben mit den finanziellen Mitteln gut gearbeitet, und auch für die kommende Saison schaut es gut aus“, betonte Knittel beim Kassenbericht. In der Stadionverwaltung wurde sogar mit 1500 Euro ein kleines Plus erwirtschaftet, erläuterte Oliver Karbach. „Wir decken aber nur die laufenden Kosten und können nichts investieren“, sieht Karbach im Stadion aber großen Nachholbedarf. Zudem verwies er auf die Verbindlichkeiten bei den Banken und dem TSV von zusammen rund 160 000 Euro, die auch noch zu bedienen sind.

Wie seine Vorredner beklagte auch Karbach mangelnde Unterstützung. „Ich suche Kassiere für den Publikumslauf, und wenn ich da keine finde, mache ich zu.“

Das Thema ehrenamtliches Engagement zog sich wie ein roter Faden durch die dreistündige Versammlung. Knittel lobte einerseits das Team in der Vorstandschaft, „das funktioniert“. Anderseits sieht er in vielen Bereichen bei den Helfern, egal ob beim Spiel- oder Stadionbetrieb sowie der Sponsorengewinnung, Lücken, die es zu füllen gilt.

Steigende Kosten und stagnierende bis leicht rückläufige Mitgliederzahlen (von 294 im Vorjahr auf 291) sowie ein alles andere als zufriedenstellender Zuschauerschnitt (von 231 in der Landesliga stieg er in der Bayernliga nur auf 255) sorgten beim EAS-Chef ebenfalls für Sorgenfalten.

Er hatte aber auch ein paar positive Meldungen bei seinem mehr als ausführlichen Rück- und Ausblick im Gepäck. In diesem Jahr wird ein Schneewächter auf dem Dach des Eisstadions installiert, um vor zu hoher Schneelast zu warnen. Auch die Aussichten, dass der 2018 auslaufende Erbpachtvertrag für das Eisstadion mit der Stadt verlängert wird, stehen gut. „Die Stadt hat den TSV beim Stadion auch nie im Regen stehen lassen“, versprach Bürgermeister Falk Sluyterman.

Beim Nachwuchs ist die EAS bis auf das Knabenteam, bei dem nicht genügend Spieler da sind, gut aufgestellt, berichtete Jugendleiter Gerhard Siegl, der zudem ankündigte, die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen zu intensivieren. Auf diesem Weg soll mittelfristig auch ein Damenteam aufgestellt werden. Aufgelöst wird die U23-Truppe. Sie wird mit der 1b-Mannschaft zusammengelegt.

Viel Lob gab es bei der Ehrung langjähriger Mitglieder. Den Vogel schoss dabei Helmut Schopf ab, der der EAS 60 Jahre die Treue hält. „Das sprengt alles. Helmut ist ein echtes Vorbild“, so Knittel zum ehemaligen Spieler, Materialwart und Zambonifahrer, der sich über Jahrzehnte für die EAS engagiert hat.

Bei den Wahlen, bei dem neben dem Kassier, für den sich kein Kandidat fand, nur zwei weitere Posten zu besetzen waren, wurden Köhler (Schriftführin) und Udo Mewes (technischer Leiter) in ihren Ämtern bestätigt.